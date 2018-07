“Se sorridi è meglio” con lo Yoga della Risata

Silvia Solaini e Stefania Loreto, gradite ospiti, insegnanti dell’Associazione Sankara Yoga, proporranno in apertura di serata esercizi di Pranayama, tecnica di respirazione consapevole secondo le pratiche yoga. Impareremo come migliorare la nostra capacità respiratoria, attivare e regolare la forza vitale per ottenere uno stato più elevato di energia vibratoria.

La serata proseguirà con la lezione di yoga della risata, condotta da Brunella Bovio, insegnante di Laughter Yoga certificata, con esercizi di risate e gioco, e terminerà con una rilassante meditazione.

Incontro a offerta libera a favore della onlus Basta Poco