“Se parlasse la città. Laici e credenti impegnati per il bene comune” è il tema del convegno che si terrà in Sala Cappa con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale e promosso dall’Azione Cattolica Diocesana nell’ambito delle iniziative per celebrare i 150 anni di attività dell’associazione a livello nazionale. Un’occasione di riflessione sul tema dell’agire politico come strumento essenziale per la vita democratica delle città di oggi, prendendo spunto dalla storia del Novecento.

Dopo il saluto della sindaca Ilaria Caprioglio e del vescovo Calogero Marino, primo ad intervenire sarà Ernesto Preziosi, autore di saggi sulla dottrina sociale cristiana, responsabile per quasi trent’anni delle pubbliche relazioni dell’Istituto di Studi Superiori “Giuseppe Toniolo” e membro del Consiglio Scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia “Paolo VI”, che ha diretto dal 1996 al 2006. Titolo della sua relazione “La politica tra la gente: De Gasperi, La Pira e Aldo Moro a quarant’anni dalla morte”.

Prenderà poi la parola l’avvocato Marco Russo sul tema “La politica del bene comune. Radici antiche per le città di oggi”. Dopo un momento di pausa, durante il quale il giovane chitarrista classico Giulio Granero proporrà alcuni brani, si aprirà la seconda parte dedicata al dibattito e ad interventi liberi di rappresentanti del tessuto sociale e civile cittadino. Il tavolo sarà moderato da Alessandro Raso, responsabile del Settore Adulti dell’Azione Cattolica della Diocesi di Savona Noli.

“L’incontro nasce dal desiderio di condividere la celebrazione dei 150 anni di impegno di un’associazione che, esprimendo fra l’altro numerosi beati e santi, ha rivolto da sempre grande attenzione allo sviluppo del bene comune nel nostro Paese – spiegano i responsabili – Contiamo dunque di aprire una fruttuosa discussione su questi temi, capace di avere un seguito e creare ponti tra le varie sensibilità della nostra città al fine di una continua collaborazione”.