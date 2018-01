“ScuolAmbiente” all’Istituto Patetta

Mappare in tempo reale le aree soggette ad alluvione per poter prevenire i danni all’ambiente, l’uso dei droni per il monitoraggio del territorio e la gestione delle emergenze, i sistemi di rappresentazione della realtà geografica e ambientale nell’epoca della tridimensionalità sono alcuni degli argomenti che verranno trattati presso la Sala Consiglio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta”.

Il seminario è organizzato dalla scuola cairese e dal Politecnico di Torino nell’ambito di “ScuolAmbiente”, l’iniziativa proposta dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture dell’ateneo piemontese per avvicinare gli studenti ai temi della salvaguardia, protezione e gestione del territorio, dell’utilizzo sostenibile delle risorse e dello sviluppo ecocompatibile delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

Gli esperti Silvia Isacco, Marco Piras e Andrea Maria Lingua spiegheranno agli studenti del triennio superiore del corso Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Geometri) le più recenti novità in tema di prevenzione idrogeologica, utilizzo della geomatica e della modellistica per la prevenzione delle emergenze e la rappresentazione del territorio.

L’incontro si inserisce tra le attività propedeutiche all’alternanza scuola – lavoro dell’Istituto “Patetta”, anche allo scopo di orientare le scelte formative e professionali degli studenti.