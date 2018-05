“Scopri il Sentiero Interiore” – Incontro con Andrea Fredi

Presso l’asd Yoga del Cuore in via Dalmazia 44 Andrea Fredi condurrà due corsi EFT e TAI (Tecniche di Alchimia Interiore). Le Tecniche di Libertà Emotiva (EFT), ideate dall’ingegnere statunitense Gary Craig nel 1995, hanno raggiunto fama mondiale grazie alla loro efficacia e rapidità di esecuzione. EFT integra conoscenze orientali (il concetto di energia vitale -Qi-, il sistema dei Meridiani) con la pragmaticità tipicamente occidentale, e si è rivelata un aiuto prezioso nella gestione di un ampio ventaglio di problematiche, dalle paure ai sintomi fisici, dalle dipendenze ai ricordi dolorosi.

Oltre alla sua applicazione per risolvere problematiche di vario tipo EFT si è imposta come strumento per migliorare situazioni e prestazioni, dal campo delle relazioni a quello dello sport, dal mondo lavorativo a quello artistico. EFT è un metodo di autoaiuto (la stimolazione dei punti viene eseguita dalla persona) praticabile da chiunque, in qualsiasi contesto (casa, scuola, lavoro, viaggio). Queste caratteristiche la rendono uno strumento prezioso nella vita di ciascun individuo.

tecnica di autoaiuto e miglioramento personale

facile da apprendere

adatta a qualsiasi problematica o situazione

unisce idee di Oriente e Occidente

spesso porta a risultati rapidi e profondi

viene utilizzata in tutto il mondo per gestire: stress, paure, ricordi dolorosi, blocchi al successo,

sintomi fisici, prestazioni sportive e tante altre tematiche

TAI Tecniche di Alchimia Interiore

Possiamo liberare l’energia vitale cristallizzata in un vissuto (oppure in una fantasia, in una convinzione), lasciar andare gli attaccamenti e infine portare un nuovo livello di ordine (nuovo equilibrio). In termini pratici questo si traduce in maggiore consapevolezza, vitalità e benessere. Praticando TAI riuscirai così a lasciar andare i pesi del passato, cambiare le tue abitudini mentali e vivere ad un’altra velocità. TAI è facile da apprendere, anche se ci vuole parecchia pratica per poterne comprendere pienamente la profondità di efficacia. Esperti operatori nel campo della relazione d’aiuto l’hanno definita la versione “turbo” delle Tecniche Energetiche.