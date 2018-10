“Sciûsciâ e Sciorbî” – Corso base di armonica a bocca

Violino dei poveri, organo a bocca, sassofono del Mississippi, arpa francese, panino di latta o comunque la si voglia chiamare, l’armonica a bocca, lo strumento che fa da controcanto a Bob Dylan, Bruce Springsteen e Neil Young, si è fatto sofisticato nelle mani di Toots Thielemans, ha gridato roca sui blues di Muddy Waters e Howlin’ Wolf, in Italia compagna fidata di Edoardo Bennato, Francesco De Gregori e del bluesman Fabio Treves, è ad oggi lo strumento più venduto del pianeta.

Leggera, tascabile ed economica si è diffusa in lungo e in largo nel mondo, ambientandosi in moltissimi stili e generi musicali, ed ha rappresentato l’ideale e fedele svago di soldati, marinai, esploratori, avventurieri e persino astronauti.

A partire da lunedì 19 novembre fino a lunedì 28 gennaio si terrà dalle 19:30 alle 21 presso il Circolo ARCI Chapeau di via Famagosta una serie di sei incontri di introduzione all’armonica a bocca rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere o approfondire questo piccolo strumento. Si parlerà della storia, dello sviluppo e della diffusione dell’armonica, dei vari tipi di armoniche e del suono che producono e si ascolteranno diversi brani.

Il seminario è rivolto a chi vuole imparare da zero, riscoprire o, semplicemente, suonare l’armonica insieme ad altri amanti dello strumento. Ogni incontro si concentrerà su un tema differente e verranno eseguiti esercizi per prendere gradualmente contatto con lo strumento e con il proprio respiro utilizzando un’armonica diatonica in tonalità di DO (C secondo la nomenclatura anglosassone).

Verrà messa a disposizione di chi non la possiede un’armonica su cui poter eseguire gli esercizi proposti. Il corso, tenuto da Matteo “Pulin” Profetto, armonicista della band savonese Pulin & the Little Mice, ha un costo di 60 €.