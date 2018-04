Nella Baia del Sole si svolge l’originale manifestazione ludico sportiva “Sci di Fondo On The Beach 2018”. Nuova location per questa nona edizione che dal centro cittadino si sposta sulla spiaggia fronte corso Badarò, tra i Bagni Le Palme e Ondina, passando per i Bagni Federico. A sfidarsi sulla sabbia le squadre di molte località sciistiche del Nord Italia, come quelle della Val Seriana (BG), Valle Stura, Valle Pesio e Limone Piemonte (CN) e Sestriere (TO), con la partecipazione anche di sci club italiani.

Stelle e campioni dello sci di fondo presenti per questa straordinaria edizione: tra i campioni presenti Elisa Brocard, che nel suo palmares sportivo vanta tre partecipazioni alle Olimpiadi invernali, l’ultima quest’anno a Pyeongchang, in Corea del Sud, 3 partecipazioni ai Campionati del Mondo, 22 partecipazioni in Coppa del Mondo, seconda in classifica generale lunghe distanze nel 2016, 15 medaglie ai Campionati italiani di cui quattro d’oro, 2 nel 2018. Presente anche Alessandra Merlin, ex sciatrice alpina italiana specializzata nella discesa libera, nel supergigante e nel carving, vincitrice di una Coppa del Mondo di carving.

Novità assoluta l’introduzione della gara di Fat Bike sulla sabbia. La manifestazione avrà scopo benefico con la raccolta fondi a favore dell’AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Presentano l’evento Marco Dottore e Luca Galtieri.

La manifestazione è organizzata da Eccoci Eventi e Bottero SKI di Limone Piemonte in compartecipazione con il Comune di Laigueglia e in collaborazione con la Proloco di Laigueglia, le Associazioni Bagni Marini di Alassio e Laigueglia, i Bagni Le Palme, Bagni Federico, Bagni Ondina Laigueglia, QuiLaigueglia Rete d’Impresa, Rossignol, Leki, Galup, Shuttle Bike kit, Centro sci fondo e sci nordico Limone Piemonte, Valle Pesio Servizi.

Programma

ore 9:30 apertura villaggio on the beach

ore 10 passeggiata nordic walking (percorso collinare)

dalle ore 11 gare di sci di fondo on the beach (squadre ufficiali e squadre junior)

ore 13 “tuffo” in mare “Benvenuta estate!”

ore 15 gara di Biathlon e passeggiata nordic walking (percorso spiaggia)

ore 15:30 gara di Fat Bike

ore 16 gara di tiro allo slittino

ore 16:30 gara corsa con le ciaspole

a seguire premiazione vincitori

durante la giornata prove libere di sci di fondo, nordic walking, Fat Bike (a disposizione materiale tecnico gratuito)