Savonaturalmente – Festa del Benessere

Savonaturalmente, la Festa del Benessere, torna per tre giorni dedicati al benessere nella storica e monumentale cornice della Fortezza del Priamar, a pochi passi dal centro storico. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Savonaturalmente in collaborazione con numerose entità associative di carattere culturale, sportivo, olistico e di promozione sociale attive sul territorio, oltre che con il patrocinio della Provincia di Savona.

Novità rispetto alle edizioni precedenti sarà la partecipazione di realtà associative legate alla promozione storica, culturale e artistica di Savona e della sua provincia, come il Centro Studi Rievocazioni Storiche ‘A Storia, l’Associazione Cristoforo Colombo Savona e il Vintage Motors Club Savona di Mauro Zunino, che caratterizzeranno l’impronta storica della quarta edizione.

Una festa in cui ognuno potrà trovare non solo il proprio equilibrio ma anche il proprio spazio in sette diverse aree tematiche.

SavoTalk – Per Chi vuole Saperne di Più

L’angolo del dibattito e del confronto nella Cappella del Palazzo del Commissario, dove si svolgeranno seminari e conferenze, come quella promossa in collaborazione con la Associazione Cristoforo Colombo Savona e il Vintage Motors Club che affronterà il tema della rivoluzione alimentare di Cristoforo Colombo, o ancora appuntamenti dedicati all’approfondimento delle innovative cure naturali di Schwabe Pharma o interessanti convegni di osteopatia neonatale.

Spazio alla creatività con SavoLab. Per chi vuole mettersi alla prova, dedicato ai laboratori a cura di Paola Ricca, coach del talento, specialista in metacognizione, tutor DSA nonché ideatrice del Metodo FreeNauta.

Per chi vuole ritrovarsi torna SavoOm, dove Diabasi, Orthobionomy e Shin Sei Shiatsu Academy proporranno sedute di meditazione, yoga e massaggi durante tutto il corso della manifestazione.

“Mens sana in corpore sano” non sarà solo una massima di Decimo Giunio Giovenale ma anche il motto delle attività SavoSport – Il Benessere in Movimento, con il supporto di numerose associazioni sportive savonesi e classi di ballo che allestiranno una vera e propria palestra all’aria aperta sulla Terrazza della Sibilla.

Ulteriore novità rispetto alle precedenti edizioni saranno SavoWalk e SavoTrek, con due percorsi urbani organizzati per chi vuole sperimentare i benefici della camminata sportiva, con la collaborazione di Osa Outdoor Sport Activity e SportArt di Paolo Prefumo.

Per i più piccoli torna SavoKids con le attività proposte dal Centro Maya come i giochi senza frontiere, laboratori di yoga per bambini e Ho’Ponopono, con Daniela Caratto e Massimo Giordano che presenta il suo libro: “Ho’Ponopono – Tutto è possibile”.

Protagonista indiscussa di SavoShow – Per Chi Vuole Divertirsi, insieme alla programmazione della web radio savonese Linea Radio Savona.com, sarà l’associazione di Promozione Sociale “TieniViva Gospel Voices”, il cui scopo è la diffusione del messaggio di Pace, Libertà, Fratellanza, Giustizia attraverso la pratica del canto corale, in particolare i canti spiritual e gospel che durante la serata di sabato 22 Settembre renderanno ancora più magica la già splendida cornice del Priamar.

Penelope Please, Miss Drag Queen 2011, ritorna nel salotto di SavoLove – Per Chi Segretamente Vuole, per accompagnarvi con ironia e sensualità attraverso la storia della donna e delle sue energie ancestrali, con un approfondimento particolare sul tema dell’influenza delle costellazioni familiari con l’esperta in materia Azhavur De Prà.