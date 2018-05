“Savona Città dei Bambini” – 60 eventi nel centro città

Quasi 60 eventi in due giorni, più di 50 realtà savonesi unite sotto un’unica regia per dare vita ad una manifestazione “diffusa” in 15 location per tutto il centro città e non solo. Proposte di ogni tipo con un unico comune denominatore: l’attenzione per i più piccoli. Sabato 12 e domenica 13 maggio la Città della Torretta tornerà ad essere “a misura di bimbo” grazie alla terza edizione di “Savona Città dei Bambini”, manifestazione organizzata dalla Compagnia Teatrale Nati da un Sogno con il patrocinio del Comune di Savona.

Per due intere giornate Savona dedicherà ai bimbi e alle loro famiglie gli spazi del centro storico pedonale e altri luoghi della città con eventi, spettacoli e laboratori gratuiti o, in rarissimi casi, ad offerta libera. La città diventerà dunque un grande palcoscenico a cielo aperto, un mix di teatro, arte, musica, cucina, lettura, filosofia e gioco.

L’elenco degli eventi, tra conferme e novità, è lunghissimo. Tra quelli del sabato tornano la Caccia al Tesoro fotografica, Pompieropoli, i cavalli in piazza del Brandale, un percorso didattico in Pinacoteca e visite guidate nella sede dell’Enpa. A questi si aggiungono nuovi laboratori (come quelli di kamishibai, inglese e visual food), la visita guidata della Torre del Brandale e un concerto di Forzano Junior Band e Jugendkapelle di Villingen. Come gli anni scorsi non mancherà il toccante “incontro tra generazioni” con gli anziani della RP Santuario che attenderanno in via santa Maria Maggiore i bambini per giocare con loro.

Tra gli eventi di domenica i laboratori dei Giovani per la Scienza, l’Addestramento Jedi in cui i bambini potranno duellare con Darth Vader, lo spettacolo itinerante del Mago di Oz, “Balla e canta con Vaiana”, laboratori di fotografia e panetteria e “Savona in Bici”, la settima edizione della ciclopedalata organizzata dall’Associazione “Chicchi di Riso” Onlus.

La grande novità è l’aggiunta alle location di piazza del Popolo, dove verrà realizzato un vero e proprio Sport Village: diverse realtà sportive del territorio allestiranno 11 stand in cui i bambini potranno scoprire pattinaggio, basket, calcio, tennis, ciclismo, scherma, ginnastica ritmica, karate, judo, kick boxing e crossfit.

Ogni piccolo partecipante riceverà presso l’apposito Info Point in piazza Sisto IV la cartina della “Città dei Bambini”, che riporterà tutti i luoghi protagonisti degli intrattenimenti delle due giornate. La cartina indicherà nel dettaglio orari, tipologia degli eventi e fascia di età a cui si rivolgono per permettere alle famiglie di sfruttare al meglio ogni occasione di gioco e divertimento. Per alcune attività è necessaria la prenotazione attraverso il gruppo Facebook “Savona città dei bambini”. In caso di maltempo non si effettueranno gli eventi all’aperto ma resteranno accessibili quelli nei luoghi chiusi.

SABATO 12 MAGGIO

PER TUTTA LA GIORNATA

INFOPOINT NATI DA UN SOGNO : lo staff Nati da un Sogno sarà a disposizione per informare tutti i partecipantisugli eventi che si svolgeranno nelle due giornate, riceverà iscrizioni, fornirà i programmi dettagliati e metterà a disposizione un’intera area gioco dove i bambini potranno colorare e divertirsi (PIAZZA SISTO IV e PIAZZA DEL POPOLO)

: lo staff Nati da un Sogno sarà a disposizione per informare tutti i partecipantisugli eventi che si svolgeranno nelle due giornate, riceverà iscrizioni, fornirà i programmi dettagliati e metterà a disposizione un’intera area gioco dove i bambini potranno colorare e divertirsi “FANTASIA E RECICLO CREATIVO ” A CURA DI BRICOCENTER 3-10 ANNI (PIAZZA SISTO IV)

” A CURA DI BRICOCENTER 3-10 ANNI DNA MUSICA LABORATORIO MUSICALE per bimbi di tutte le età (PIAZZA SISTO IV)

per bimbi di tutte le età POMPIEROPOLI (PIAZZA SISTO IV)

STAND MCDONALD con baloon art e face painting (PIAZZA SISTO IV)

con baloon art e face painting ESSIAMONOI animazione, giochi, laboratori e intrattenimento per i bimbi di tutte le età (PIAZZA DEL POPOLO)

animazione, giochi, laboratori e intrattenimento per i bimbi di tutte le età “CAVALLI NELLA CITTA’ DEI BAMBINI” a cura di SECONDA STELLA A DESTRA . Oltre ai cavalli che permetteranno ai bimbi di sperimentare il battesimo della sella, ci saranno anche palloncini modellabili, giochi, trucca bimbi, rotoli di carta e colori per i vostri attacchi d’arte! (PIAZZA DEL BRANDALE)

. Oltre ai cavalli che permetteranno ai bimbi di sperimentare il battesimo della sella, ci saranno anche palloncini modellabili, giochi, trucca bimbi, rotoli di carta e colori per i vostri attacchi d’arte! “LABORATORI CREATIVI” A CURA DELLA LUDOTECA LA PORTA MAGICA 7-12 ANNI

SPORT VILLAGE (PIAZZA DEL POPOLO)

ASSOCIAZIONE CRESCI progetti a sostegno del reparto di Pediatria dell’Ospedale S. Paolo di Savona (PIAZZA SISTO IV)

10:30 – 11:00 BABY DANCE! a cura della Compagnia Teatrale Nati da un Sogno (PIAZZA SISTO IV)

10:00 – 12:00 LABORATORIO DI FIMO è gradita la prenotazione (LA FELTRINELLI POINT)

10:00 – 12:00 LABORATORIO DI VISUAL FOOD con Fiorenza Spiezia, aperto a tutti i bimbi e le loro famiglie. Insieme potranno svolgere un lavoretto commestibile in occasione della festa della mamma. (CENTRO MAYA, via Nostra Signora dell’Olmo 11)

10:30 – 12:00 VISITA GUIDATA “NEL MONDO DEGLI ANIMALI” – I BAMBINI POTRANNO FARE IL GIRO DI TUTTA LA SEDE DELL’ENPA E ASCOLTARE LE STORIE DEI DIVERSI ANIMALI LI’ PRESENTI. Si consiglia la prenotazione presso la Corte dei Sogni in via Mentana 10R / 3492919855, su Facebook o presso l’InfoPoint Nati da un Sogno in piazza Sisto VI (ENPA, via Cavour 48R)

11:30 PRIMA PARTENZA CACCIA AL TESORO PER LE VIE DELLA CITTA’ dai 5 ai 99 anni a cura di Nati da un Sogno

14:30 SECONDA PARTENZA CACCIA AL TESORO PER LE VIE DELLA CITTA’ dai 5 ai 99 anni a cura di Nati da un Sogno – I premi in palio per la caccia al tesoro saranno tantissimi e offerti da Tiger, dalla Latteria di Piazza Chabrol e dai Nati da un Sogno! Le squadre potranno avere fino a 8 giocatori e ogni squadra dovrà avere al suo interno almeno 2 maggiorenni che li accompagni e munito di smartphone. In piazza Sisto IV bisognerà presentarsi almeno mezz’ora prima del via per ricevere il kit di partenza. (iscrizioni € 5 a partecipante presso la Corte dei Sogni in via Mentana 10r, sulla pagina Facebook “Savona città dei bambini” o presso l’InfoPoint Nati da un Sogno di piazza Sisto IV)

14:30 VISITA GUIDATA ALLA TORRE DEL BRANDALE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE “A CAMPANASSA” (ogni mezz’ora partirà un gruppo di 10 persone per la visita. Si consiglia la prenotazione presso l’InfoPoint Nati da un Sogno di piazza Sisto IV)

15 – 18 “YOGABIMBI”– BAMBINI 6/12 ANNI – Serena Folco (PIAZZA VACCIUOLI)

ore 15 LETTURE BIMBI4-6 ANNI (IL LIBRACCIO, Corso Italia)

15 – 18 LABORATORIO DI CERAMICA con Michelle Bernart (PIAZZA SISTO IV)

15:30 – 18 LABORATORIO DI SCACCHI –bambini dai 5 anni – Associazione Il Castelletto, maestro Max Tortarolo (PIAZZA SISTO IV)

15:30 – 17 BALLETTO FUTURISTA A CURA DELLO STAFF DIDATTICO LABORATORIO L (è richiesta la prenotazione per un numero max di 25 bambini)

17 – 18:30 BALLETTO FUTURISTA A CURA DELLO STAFF DIDATTICO LABORATORIO L (è richiesta la prenotazione per un numero max di 25 bambini) (MUSEO D’ARTE PALAZZO GAVOTTI)

15:45 e 16:30 PINGU’S ENGLISH DEMO LESSON 3-8 ANNI (PIAZZA CHABROL)

16 – 18 FAVOLA INTERROTTA laboratorio Teatrale con Sara Sartori, Irene Altamura ed Emanuela Borra (PIAZZA VACCIUOLI)

16 – 18 LABORATORIO DI KAMISHIBAI 6-12 anni con Sara Simonetti (LA FELTRINELLI POINT). Sarà inoltre offerta una merenda gluten free.

16:30 ESIBIZIONE DEGLI ALLIEVI DELLA NATI DA UN SOGNO ACADEMY E PREMIAZIONE CACCIA AL TESORO (PIAZZA SISTO IV)

ore 17 “LIBRIAMOCI” viaggio tra il piacere di leggere e quello di immaginare storie a cura di Giorgio Scaramuzzino (LIBRERIA UBIK)

17 – 19 VISITA GUIDATA “NEL MONDO DEGLI ANIMALI” – I BAMBINI POTRANNO FARE IL GIRO DI TUTTA LA SEDE DELL’ENPA E ASCOLTARE LE STORIE DEI DIVERSI ANIMALI LI’ PRESENTI. Si consiglia la prenotazione presso la Corte dei Sogni in via Mentana 10R / 3492919855/ su Facebook / presso l’InfoPoint Nati da un Sogno di piazza Sisto IV (ENPA, via Cavour 48R)

ore 17 CONCERTO FORZANO JUNIOR BAND E JUGENDKAPELLE DI VILLINGEN (PIAZZA DUOMO)

ALLO SPORT VILLAGE:

ASD GRUPPO PATTINATORI SAVONESI (10:30-18:00)

ASD KICK BOXING SAVATE SAVONA (10:30-12:00/15:00-18:00)

JUDO KENSHIRO ABBE SAVONA (10:30-18:00)

POLISPORTIVA QUILIANO BIKE (15:30-18:00)

SCUOLA TENNIS VADO (10:30-18:00)

KARATE CLUB SAVONA (15:00-18:00)

RITMICA QUILIANO (15:00-18:00)

PALESTRA CROSSFIT 2105 (10:30-18:00)

SCUOLA BASKET TEAM 98 (10:30-18:00)

U.S. PRIAMAR 1942 (10:00-12:00- 14:30-17:30)

CIRCOLO SCHERMA SAVONA (15:30-18:00)

Domenica 13 maggio

PER TUTTA LA GIORNATA

INFOPOINT NATI DA UN SOGNO : lo staff Nati da un Sogno sarà a disposizione per informare tutti i partecipantisugli eventi che si svolgeranno nelle due giornate, riceverà iscrizioni, fornirà i programmi dettagliati e metterà a disposizione un’intera area gioco dove i bambini potranno colorare e divertirsi (PIAZZA SISTO IV e PIAZZA DEL POPOLO)

: lo staff Nati da un Sogno sarà a disposizione per informare tutti i partecipantisugli eventi che si svolgeranno nelle due giornate, riceverà iscrizioni, fornirà i programmi dettagliati e metterà a disposizione un’intera area gioco dove i bambini potranno colorare e divertirsi “FANTASIA E RECICLO CREATIVO” A CURA DI BRICOCENTER 3-10 ANNI (PIAZZA SISTO IV)

STAND MCDONALD con baloon art e face painting (PIAZZA SISTO IV)

DNA MUSICA CON LABORATORI MUSICALI per i bambini di tutte le età ( PIAZZA SISTO IV)

per i bambini di tutte le età ( GIOVANI PER LA SCIENZA LABORATORIO “SCIENZA IN PIAZZA” (PIAZZA DEL BRANDALE)

ESSIAMONOI (PIAZZA DEL BRANDALE)

PINGU’S ENGLISH (PIAZZA DEL BRANDALE)

LABORATORIO SUL “METODO DI LITIGARE BENE” 6-12 ANNI A CURA DI SAMANTA GOTTARDI (PIAZZA SISTO IV)

SPORT VILLAGE (PIAZZA DEL POPOLO)

10:15 – 11 “ADDESTRAMENTO JEDI” a cura della Compagnia Teatrale Nati da un Sogno (LA FELTRINELLI POINT) un vero e proprio addestramento in cui i bambini impareranno a combattere come un vero e proprio Jedi e quando saranno pronti potranno incontrare il temibile Darth Fener. L’addestramento si terrà all’interno della libreria Feltrinelli, dove i bambini potranno essere lasciati per poi ritrovarli 30 minuti dopo sul palchetto di piazza Sisto IV! Il laboratorio sarà gratuito e a numero chiuso (10-15 bambini dai 7 anni compiuti in su). Le iscrizioni potranno essere effettuate solo tramite Facebook sulla pagina “Savona Città dei Bambini” o presso la sede dei Nati da un Sogno in via Mentana 10r.

10:30 – 11:30 “BALLA E CANTA CON VAIANA” a cura della Compagnia Teatrale Nati da un Sogno (LIBRERIA UBIK) un vero e proprio mini spettacolo realizzato dai bimbi insieme a Vaiana. Il laboratorio sarà gratuito e a numero chiuso (max 20 bimbe a turno dai 5 anni compiuti in su). L’allestimento si terrà all’interno della Libreria Ubik , dove i bambini potranno essere lasciati per poi ritrovarli 30 minuti dopo sul palchetto di piazza Sisto IV! Le prenotazioni potranno avvenire tramite Facebook sulla pagina “Savona Città dei Bambini” o presso la sede dei Nati da un Sogno in via Mentana 10r.

10 – 12 LABORATORIO DI CERAMICA con Michelle Bernat (PIAZZA DEL BRANDALE)

10:30 “MANINE IN PASTA” diventa anche tu un piccolo panettiere per un giorno. Laboratorio di decorazione biscotti (dai 5 anni in sù) e di focaccine rotonde (dai 7 anni in sù) offerto dalla Panetteria Emy. Il laboratorio prevede 8 bimbi a turno e durerà mezz’ora circa. Ci si potrà prenotare per i seguenti orari: 10:30/11:00/11:30/12:00 (PIAZZA DEL BRANDALE)

11:00 DEMO LESSON a cura di Pingu’s English 3-8 anni (PIAZZA DEL BRANDALE)

12:00 FOTO CON I PERSONAGGI DI STAR WARS a cura della Compagnia Teatrale “Nati da un Sogno”. Tutti i bambini potranno farsi fotografare con i loro personaggi preferiti e partecipare ad un mega contest via FB dove verrà premiata la foto più artistica grazie ai like e ad una giuria di attori e fotografi (LA FELTRINELLI POINT)

12:30 FOTO CON I PERSONAGGI DI OCEANIA a cura della Compagnia Teatrale “Nati da un Sogno” (PIAZZA SISTO IV) Tutti i bambini potranno farsi fotografare con i loro personaggi preferiti e partecipare ad un mega contest via Facebook dove verrà premiata la foto più artistica grazie ai like e ad una giuria di attori e fotografi.

14:00 e 15:30“IL MAGO DI OZ” SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE A CURA DI “NATI DA UN SOGNO”. RITROVO IN PIAZZA CHABROL NEI SEGUENTI ORARI (14:00 PRIMO TURNO, 16:00 SECONDO TURNO) PER PRENDERE PARTE AD UN VIAGGIO FANTASTICO! VI TROVERETE CATAPULTATI NELLA CITTA’ DI SMERALDO E POTRETE CONOSCERE PERSONAGGI FANTASTICI! PER TUTTI I BIMBI DAI 3 AI 12 ANNI (iscrizioni presso la Corte dei Sogni in via Mentana 10r / 3492919855 / Facebook). IL PERCORSO SARA’ ALLIETATO DALLA STREET BAND DELLA BANDA FORZANO.

14:30 “PICCOLE FOTO IN FAMIGLIA” 6-14 ANNI A CURA DI “LA FATTORIA DEI PISTACCHI E PISTACCHIO IMAGO LAB”Piccolo corso e esercitazione fotografica per bambini e genitori dai 6 ai 14 anni condotta da Marco Toschi e Marzia Pistacchio. Sarà necessaria una macchina fotografica o digitale o analogica di qualsiasi tipo o marca, eventualmente anche tablet (LIBRERIA UBIK). È necessaria la prenotazione.

16 – 18:30 “A CACCIA CON I MAYA” Percorso di animazione itinerante, sfide, giochi, balli, indovinelli… adatto ai bimbi e ragazzi dai 3 ai 13 anni! I bambini accompagnati dalle proprie famiglie avranno la possibilità di sfidare gli animatori in 4 postazioni diverse (tra giochi, balli e prove) dislocate in un percorso che parte dalla sede del Centro Maya in via Nostra Signora dell’Olmo 11 fino a piazza del Brandale e viceversa. Ad ogni prova superata verrà assegnato un timbrino e raggiunti i 4 timbri riceveranno un premio speciale!

14:30 – 18 LABORATORIO DI SCACCHI – bambini dai 5 anni – Associazione Il Castelletto, maestro Max Tortarolo (PIAZZA DEL BRANDALE)

15:30 PARTENZA CICLOPEDALATA (PIAZZA SISTO IV) Ritrovo dalle ore 14 in piazza Sisto IV (fronte Palazzo Comunale). Partenza prevista alle ore 15:30. Arrivo presso il Centro Polifunzionale Le Officine. La manifestazione è aperta a tutti. Quota iscrizione offerta minima € 7 a favore dell’Associazione Chicchi di Riso Onlus.

15:45 DEMO LESSON a cura di Pingu’s English 3-8 anni (PIAZZA DEL BRANDALE)

16 – 18 NATI PER LEGGERE LETTTURE PER BIMBI E FAMIGLIE 0-5 anni (LA FELTRINELLI POINT) E MERENDA GLUTENFREE OFFERTA DALLA LIBRERIA

16 – 18 BABY DANCE A CURA DELL’OASI LATINA (PIAZZA DEL POPOLO)

16 – 18 “LIBERA LA FANTASIA” LABORATORIO CREATIVO A CURA DI EMANUELA BORRA (PIAZZA DEL BRANDALE)

16:30 DEMO LESSON a cura di Pingu’s English 3-8 anni (PIAZZA DEL BRANDALE)

ore 17 “NEL MAGICO MONDO DELLE FAVOLE” potrete intrattenervi, ballare, giocare, fare foto con i personaggi del magico mondo delle favole. I Nati da un Sogno vi porteranno in un mondo magico (PIAZZA SISTO IV)

ALLO SPORT VILLAGE:

ASD GRUPPO PATTINATORI SAVONESI (10:30-18:00)

ASD KICK BOXING SAVATE SAVONA (10:30-12:00/15:00-18:00)

SCUOLA TENNIS VADO

OASI LATINA

RITMICA QUILIANO (10:00-13:00)

PALESTRA CROSSFIT (10:30-18:00)

U.S. PRIAMAR 1942 (10:00-12:00- 14:30-17:30)