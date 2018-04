Sara Rattaro presenta il nuovo libro “Uomini che restano”

Nella Biblioteca Civica “Eugenio Montale” si terrà un importante appuntamento, organizzato in collaborazione con la Libreria Mondadori di piazza Bovani, con la scrittrice Sara Rattaro che, nel contesto della “Rassegna di Primavera”, presenterà il suo ultimo libro “Uomini che restano”. Ad interloquire con l’autrice il professor Andrea Cipollone.

Un libro bellissimo in cui Sara Rattaro, nata a Genova e già autrice di otto romanzi accolti con grande successo lettori e critica e tradotti in nove lingue, racconta le nostre emozioni come se sapesse leggerci dentro.

Sono nostre le paure e le speranze, le illusioni e gli smarrimenti di fronte alle mille variabili dell’amore, alle traiettorie imprevedibili dell’esistenza. Sono eroi normali quelli che vincono in questa storia, donne e uomini che hanno il coraggio di lottare nei momenti più duri, di accettarsi senza indossare maschere, di tenere aperta la porta del cuore per esporsi al destino e ricominciare.