“Sarà Bellissima” – Preview di Miss Acqua di Alassio 2018

Un assaggio di eleganza e glamour tutto italiano la sera di sabato 4 agosto ad Alassio: sulla splendida terrazza dell’Hotel Diana brilleranno 10 stelle proprio in omaggio alla bellezza che verrà premiata nel concorso Miss Acqua di Alassio ormai giunto alla sua quarta edizione.

La serata del 4 agosto “Sarà Bellissima” proprio come il titolo scelto per questa edizione del Concorso dal sapore tutto alassino che si svolgerà domenica 19 agosto nella splendida cornice di piazza Libertà. E intanto in anteprima sulla terrazza del Diana GH, alla luce della luna che si rifletterà sul mare antistante, un defilè firmato Oissala intimo e mare e Severi Gioielli che vestiranno 10 modelle.

Un tocco di bellezza, glamour ed eleganza, un richiamo imperdibile per tutte le fanciulle che ancora non si sono iscritte al concorso e che potranno sognare ad occhi aperti guardando sfilare le modelle al Diana.

Aspettando la nuova Miss al Diana GH

Prima della serata che vedrà l’incoronazione della Reginetta Acqua di Alassio 2018, tanti saranno gli appuntamenti promozionali e preparatori all’evento tanto atteso. Primo fra tutti proprio questa serata save the date: la Preview Miss Acqua di Alassio al Diana Grand Hotel con un mini defilé a cura di Oissala intimo e mare e Severi Gioielli presentato dalla giornalista Magda Rosso. Dalle ore 20 la terrazza del Diana GH accoglierà gli ospiti con il suo Gran Buffet accompagnato dai Vini Metodo Classico firmati Cuvage. Serata riservata e su prenotazione.

Questa Preview continua il carnet degli eventi in stile Dolce Vita al Diana GH così come sono stati inaugurati con l’aperitivo in spiaggia del 13 luglio: bellezza, jet set, musica sotto le stelle. Gli ingredienti che faranno più dolce questa prima estate del Diana all’insegna del nuovo look per il 2019. Ecco perché il Diana GH viene scelto come nuova location per tutti gli eventi glamour del Ponente Ligure: l’atmosfera, la posizione, gli spazi e la cura verso gli ospiti ricordano quelli degli anni d’oro della Dolce Vita.

La Dolce Vita è un simbolo di rinascita: lo fu storicamente per l’Italia degli anni Sessanta e lo è per Alassio e il Diana GH, al centro della nuova movida del Ponente Ligure. Glamour, bellezza, relax, chiacchiere, mondanità, buon cibo e serate in musica come colonna sonora a questa estate 2018 in stile amarcord.