“Sana o salva”, tavola rotonda sulla prevenzione oncologica organizzata dall’Unitre loanese sotto il patrocinio del Comune di Loano. Interverranno le dottoresse

G. Airaudi (direttrice della S.C. di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Pietra Ligure e Albenga)

A. Maritano (responsabile della S.S.di Senologia degli ospedali di Pietra Ligure e Albenga)

C. Rainisio (dirigente medica di Gastroenterologia dell’Ospedale di Pietra Ligure)

e il dottor G. Bocchio, rappresentante dei Medici di Medicina Generale

Modera la dottoressa A. Franco, responsabile della Segreteria Organizzativa Screening dell’ASL 2 Savonese. Gli esperti saranno a disposizione della cittadinanza per rispondere a qualsivoglia domanda relativamente a questi tipi di patologie.

L’iniziativa di organizzare l’incontro nasce dalla consapevolezza dell’impatto sempre maggiore che queste problematiche rivestono nella nostra zona e delle reali possibilità preventive che i test di screening sono in grado di offrire. Per questo motivo, a partire dal 2002, presso l’ASL 2 Savonese, è stato attivato il triplice Programma di Screening Oncologico, che garantisce a tutte le persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti nei comuni della provincia, la possibilità di eseguire gratuitamente gli esami di controllo attraverso l’invito mediante lettera personalizzata con appuntamento prefissato.

“Il tumore è una patologia in costante aumento e la prevenzione è senza dubbio l’arma più efficace per affrontarlo – dichiara la dottoressa Franco – Confido in una partecipazione numerosa della popolazione la quale, come in altre situazioni, saprà dare tangibile espressione del proprio interesse per la conoscenza di ciò che è attualmente disponibile per prevenire, sostenere la diagnosi e il trattamento di questa problematica”.