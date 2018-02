San Valentino ad Albissola Marina

Mercoledì 14 Febbraio Albissola Marina si presenta quale “location d’amore”, inaugura un nuovo scorcio in Pozzo Garitta con eventi a tema ed invita tutte le coppie a sceglierla quale luogo in cui celebrare le nozze.

“Albissola Marina è ricca di scorci romantici ed ultimamente è anche location scelta da moltissime coppie per il proprio matrimonio (è possibile sposarsi con rito civile, oltreche in Comune, nella Casa Museo A. Jorn, in Villa Faraggiana ed in alcuni stabilimenti balneari) quindi, in occasione di San Valentino 2018, il Comune ha deciso, in collaborazione con Marzia Pistacchio e Laura Filippi di Indaco Eventi, di creare un angolo speciale ed espressamente dedicato agli innamorati in Pozzo Garitta. Il 14 febbraio sarà quindi una giornata da vivere sul nostro territorio, pronto ad accogliere coppie, famiglie e ragazzi, riscoprendo la leggerezza del cuore”.

Nicoletta Negro

“Ognuno di noi ha nel proprio cuore un luogo speciale legato all’amore. Quel viottolo dove ci si teneva per mano, quel cespuglio fiorito che ha visto fiorire una storia d’amore, quella panchina dove abbiamo ricevuto il primo, timido bacio.

Sono luoghi che alimentano ricordi e sorridono a coppie che nascono e magari diventano famiglie. Luoghi che dal 14 Febbraio avranno il fulcro in Pozzo Garitta, in uno scorcio dedicato all’Amore, il quale non poteva che essere affidato ad un team di giovani e appassionati artisti: Adamo Monteleone, Luca Damonte, Gloria e Serena Salino.

Spinti dall’hastag #lamoreciprotegge, gli artisti hanno creato un’opera unica che rappresenta un grande ombrello rosso, simbolo di protezione, di cura e di calore, messo ad incorniciare una romantica panchina destinata, speriamo, a veder nascere molte storie d’amore” Laura Chiara e Marzia Pistacchio

L’appuntamento quindi è per il Mercoledì 14 Febbraio a Albissola Marina alle ore 17,00 per l’inaugurazione ma non solo, nella stessa giornata Albissola, i suoi commercianti e ristoratori, dedicano se stessi alla celebrazione dell’amore con tanti piccoli eventi che coinvolgono grandi e piccini.

Ecco il programma:

– dalle ore 16 alle ore 18 esibizioni artistiche itineranti nel Centro Storico a cura delle allieve della Scuola Passo Danza di Isabella Ferrigno;

– dalle ore 17 inaugurazione della panchina e dell’opera dedicata agli innamorati in Pozzo Garitta;

– dalle ore 17 #SEMINIAMOLAMORE gli innamorati potranno seminare insieme il fiore dell’amore;

– dalle ore 17 facepainting per bambini;

– #DOLCEÈLAMORE nei negozi aderenti potrete gustare ‘i baci di Albissola’, golosissimi cioccolatini artigianali creati per l’occasione.

– aperitivi e cene romantiche nei ristoranti

Nella sede del Comitato di rigore Artistico Albisola/Savona (Pozzo Garitta 11), sarà inoltre esposta la mostra LOVING ART, con opere dei suoi. Inaugurazione Domenica 11 febbraio alle ore 17,30 con presentazione in versi recitati da Maria Assunta Rossello e Mino Puppo.

Le aperture successive della mostra saranno : mercoledì 14 febbraio e i sabati e le domeniche sino al 25 febbraio.

Albissola Marina rinnova insomma, ancora una volta, l’invito affinchè nuove coppie scelgano il suo territorio per la loro promessa d’amore.