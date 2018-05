Anche quest’anno, dal 13 al 17 Giugno, Albenga ospiterà, in località “San Giorgio”, l’omonima chermes dello sport: il “San Giorgio Sport Show” giunta quest’anno alla sua ventesima edizione.

La festa dei giovani è il primo grande appuntamento sportivo delle Opere Parrocchiali San Giorgio, per i suoi grandi valori sociali ed educativi, per la grande risposta del pubblico e per la grande capacità di mobilitare società sportive, scuole, enti promozionali pubblici e privati operanti sul territorio.

La cultura, lo sport, la promozione, l’hobby ed il volontariato rappresentano lo spirito e le finalità di una manifestazione che intende diffondere quegli ideali di disciplina e lealtà che possono diventare valori guida nel vivere sociale.

Durante le cinque giornate, nelle ore di apertura, dalle 19.00 alle 24.00 viene offerta a tutte le società di qualsiasi disciplina sportiva della piana ingauna, della Liguria e del basso Piemonte, la possibilità di esibire e far conoscere al pubblico la propria attività. Le modalità utilizzate dalle società possono essere le più svariate: dalla dimostrazione pratica a quella partecipante dove il pubblico può intervenire praticando lo sport che più gli interessa. L’utenza è la più varia: dai bambini alle persone più anziane. I primi giungono alla manifestazione con il principale intento di divertirsi, partecipare ai tornei organizzati dalla propria società, provare nuovi sport, ritrovare i compagni di scuola, ma soprattutto giocare e trovare nuovi amici.

Il programma è disponibile sul sito www.sangiorgiosportshow.it