Salotto letterario con La compagnia dei lettori

Hai letto un libro e vuoi condividerne l’esperienza con altra gente appassionata come te di lettura? La Compagnia dei Lettori organizza una serata aperta a tutti gli amanti di libri! Porta un libro di cui vuoi parlare, che ti ha colpito, sia in positivo che in negativo, e presentacelo!

La serata si svolgerà presso i Bagni Serenella in corso Vittorio Veneto a Savona. Si inizierà alle ore 20:15 con un apericena di benvenuto al costo di 15 € (prima consumazione inclusa) per proseguire con il Salotto Letterario.

È gradita la prenotazione