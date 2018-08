Sagra di Ellera “Caruggi e Lanterne”

Torna nel centro storico di Ellera, frazione di Albisola Superiore, la tradizionale e molto attesa sagra “Caruggi e Lanterne”, organizzata dal Comitato Ellerese in collaborazione con l’Assessorato comunale al Turismo.

Il percorso si snoda lungo i vicoli, i “caruggi”, del caratteristico borgo ligure in cui gli abitanti apriranno le porte delle loro case, cantine e taverne per offrire ai visitatori ricette e prodotti tradizionali della cucina regionale che saranno coniugati con arte, musica e artigianato in una singolare atmosfera di festa, con band musicali locali e artisti che si esibiranno in dimostrazioni dal vivo.

Tre serate all’insegna del buon gusto, di giochi e magia per i più piccoli e della musica: 30 agosto Bukowski Funk (funky, blues, rock’n’roll), 31 agosto Keily’s Folk (folk e irish), 1 settembre Groovejet (dance revival)

Servizio navetta gratuito