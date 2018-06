Sabato 23 giugno e domenica 24 giugno si tiene la Sagra del Solstizio d’Estate nel piazzale delle ex scuole in via Polla, di fianco al Parco del Marchese. Con questa manifestazione si dà il via alla stagione estiva dell’estate toiranese 2018.

Dalle ore 19 negli stand gastronomici si potrà assaggiare l’ottima cucina toiranese come i ravioli fritti, acciughe fritte, verdure in pastella, il coniglio e tanto altro, cucinati dalle cuoche e dai cuochi volontari della Pro Loco, il tutto accompagnato da ottimi vini Liguri.

Oltre a mangiare ci sarà tanto divertimento per grandi e piccini con intrattenimento musicale, karaoke e giostre per passare una piacevole serata in compagnia degli amici o in famiglia.