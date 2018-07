Torna sul lungomare la Sagra del Raviolo di Pesce, festa enogastronomica organizzata dalla Polisportiva Spotornese con finalità di raccolta fondi per finanziare le attività sportive. Oltre al piatto principale si potranno gustare piatti tipici quali le acciughe impanate, il fritto misto di pesce, insalata di mare e acciughe marinate mentre per chi non ama il pesce ci saranno le tradizionali trofie al pesto, vitello tonnato e hamburger con patatine fritte.

Venerdì 6 luglio, in occasione dell’inizio della sagra, l’AVIS sarà presente con i suoi volontari che cucineranno le tipiche focaccette e venderanno i prodotti tipici di Amatrice. L’intero ricavato sarà devoluto a favore delle vittime del terremoto. Dalle ore 20 in piazza della Vittoria il gruppo Sigma 2.0 intratterrà il pubblico con il suo avvincente repertorio di grandi successi rock anni ’60, ’70 e ’80.

Quest’anno la sagra della Polisportiva e quelle di AVIS e Croce Bianca, che si terranno nei mesi di luglio e agosto, potranno fregiarsi del logo regionale Ecofesta, un riconoscimento all’impegno a curare l’organizzazione con una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Le sagre saranno un efficace strumento di promozione e diffusione di buone pratiche per la riduzione e gestione dei rifiuti, incoraggiando comportamenti individuali virtuosi e sostenibili. Un messaggio che sarà ben presente in tutti gli spazi in cui si svolgerà l’evento.

La realizzazione concreta di una raccolta differenziata ordinata e la contestuale diminuzione dei rifiuti indifferenziati sarà supportata dall’amministrazione comunale, che ha da poco adottato un nuovo sistema di raccolta rifiuti al fine di raggiungere e superare gli obiettivi di legge sulla quantità e qualità di rifiuti differenziati. A tal fine saranno forniti contenitori adatti e previsti supporti tecnici per la valutazione oggettiva dei conferimenti differenziati.

La collaborazione tra associazioni e Comune è un punto saldo per sviluppare una sensibilità diffusa sia per lo smaltimento differenziato consapevole sia per tutto quanto attiene le tematiche ambientali.