“Run to the Beach” – 3° Raduno delle Harley Davidson

Con la primavera riparte la stagione dei grandi raduni. Dopo il successo delle due edizioni precedenti gli Hells Angels MC di Savona hanno nuovamente scelto Varazze per la terza edizione di “Run to the Beach”.

Il raduno porterà nella località appassionati di Harley da tutta la Liguria e da tutto il Nord Italia e offrirà ai visitatori un ricco programma di eventi paralleli dalle dalle ore 14 del sabato alle ore 20 della domenica.

Un vero e proprio Harley Village che ospiterà musica dal vivo, dj set, stand gastronomici, merchandising in perfetto stile Harley ed evolution sui quad e che farà da corollario alle bellissime motociclette in bella mostra sul Molo del Surf, su piazzale De Gasperi e in viale Nazioni Unite, quest’ultimo chiuso al traffico.