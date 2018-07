“Rossini 150” apre l’Estate Musicale Andorese

Una selezione di musicisti e voci di grande prestigio che si sono esibiti in tutto il mondo e hanno conquistato riconoscimenti di carattere internazionale: sono gli artisti protagonisti della 36esima edizione di EMA Estate Musicale Andorese, quest’anno gemellata con l’Estate Musicale Dianese.

Il 13 luglio il Duo Guatti Orlando proporrà il concerto “Rossini 150”, omaggio al maestro a 150 anni dalla scomparsa. Laura Guatti al flauto e Loris Orlando al pianoforte, due giovani virtuosi dal vasto repertorio che va dal barocco alla musica contemporanea, propongono un concerto interamente dedicato a Gioachino Rossini. Un omaggio al Cigno di Pesaro, conosciuto per opere come “Il Barbiere di Siviglia”, “La gazza ladra”, “La Cenerentola”, “Semiramide” e il “Guglielmo Tell” ma che ha composto anche lo “Stabat Mater” e innumerevoli brani di musica da camera, sonate e composizioni per pianoforte.

“La musica è patrimonio di tutti e in questa prospettiva è stata pensata l’edizione 2018 dell’EMA – spiega l’assessora comunale alla Cultura Maria Teresa Nasi – La musica è uno strumento di partecipazione collettiva, una necessità dello spirito, materia viva da condividere in concerti che esaltano un’eredità culturale straordinaria”.

Per raggiungere la bellissima borgata Castello è attivo un servizio taxi navetta con partenza da piazza Doria dalle ore 20 al costo di 5 € per andata e ritorno.

L’Estate Musicale Andorese proseguirà il 20 luglio con il concerto “Waves – Onde di Polifonia” del Genova Vocal Ensemble nella Chiesa Santi Giacomo e Filippo e il 3 agosto con “Non val acqua al mio gran foco” con il Contrarco Consort, in collaborazione con Vallinmusica. Il 22 luglio si svolgerà l’appuntamento speciale Concerto all’Alba alle ore 5:30 del mattino con i musicisti dell’Orchestra della Fondazione Teatro “Carlo Felice” di Genova.

Il 10 agosto si esibirà il Franco Boggero Quintet con “Una punta da cinque” in piazzetta santa Rita. Il 17 agosto concerto “Something Gnu” con lo Gnuquartet nella Chiesa Santi Giacomo e Filippo. La rassegna si chiuderà il 31 agosto a Colla Micheri con “Fisarmonicando” con l’ensemble Ance Libere.