Ronan One Man Band – Live al Rock Cafè

Prima data del tour italiano del grande bluesman francese!

Moderato, senza fronzoli e pochi effetti, Ronan sale sul palco.

Basette, taglio a spazzola, e occhi grigi lo rendono il lupo che caccia il cuore del blues: intensità attraverso la sua bravura, emozione attraverso la sua semplicità.

Pazientemente, discretamente e quasi senza pubblicità, l’operaio di Breton Blues conferma la sua legittima posizione sulla scena del blues francese anno dopo anno.

Tutti i festival francesi blues vogliono la sua presenza, da Cognac a Buis; Artisti come Left Lane Cruiser, James Leg e Scott H. Biram lodano la sua calma nel backstage la sua amicizia e soprattutto il suo successo come artista di supporto ai loro concerti.

Una raffinata semplicità e un gusto per la qualità discreta si possono trovare non solo nella sua Cigar Box Guitars che ha preso a Parigi molto prima del trend attuale, ma sopratutto nella sua musica.

La quintessenza dei One Man Band Blues: chitarra, percussioni contenute, un tocco di armonica e una voce.

Un ringhio gutturale che non perde mai il suo calore o potenza.

Tutti gli elementi si fondono perfettamente come quelli di un maestro artigiano, Ronan si prende il tempo per costruire il suo Blues, nota dopo nota, parola per parola, con calore, umiltà e in sintonia con il pubblico. Le sue canzoni fluiscono senza sforzo, il suono e il riff scolpiti come se fossero scalpelli e piani; il suo Hill Country ispirato a McDowell, Burnside e Kimbrough assume un’aria di Swamp Blues.

Gli inesorabili suoni Mississippiani che esplodevano attraverso gli argini che inondavano la mente e scuotono i piedi con ritmo. I suoi concerti sembreranno sempre troppo brevi; Dopo, cercherai la sua presenza discreta, solida e appassionata ancora e ancora per poi condividere semplicemente il suo Blues.

Nel suo tour in Italia Ronan presenterà il suo ultimo lavoro “Lonesome Wolf”