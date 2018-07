Secondo appuntamento della Rassegna Teatrale “In Scena!”. Effervescenza e misura, improvvisazione e controllo, pizzichi di follia e tonnellate di competenza. Sono alcuni degli ingredienti con i quali Stivalaccio Teatro – Venezia ha creato lo spettacolo “Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco”.

Nello spettacolo l’attrice Anna De Franceschi, veste i panni, disinvolti assai, di Veronica Franco, “cortigiana honorata” ( realmente esistita) di Venezia, città nella quale Giulio e Girolamo, scampati all’Inquisizione, tirano a campare come ciarlatani. Inattesa, il 15 luglio 1574, ai due arriva dalla Serenissima l’offerta di un lauto compenso, purché allestiscano Romeo e Giulietta in onore di Enrico III di Valois, futuro re di Francia. Ma dove trovare una giovane per la parte della candida Capuleti? Il ruolo finirà, naturalmente, nelle mani della Franco. E di più non sveleremo.

I tre attori sono acrobati dell’interpretazione, fluttuando leggeri e sicuri dentro e fuori i mille personaggi richiesti dalla storia, in un caleidoscopico stratificarsi di dialetti, maschere e situazioni, su e giù dal palco. È questo mix ben calibrato di ingredienti a far funzionare la formula magica elaborata dalla compagnia: rendere soggetto da commedia la commedia dell’arte stessa e trasformare in “maschera” chi la maschera la indossava per mestiere, in giro per l’Europa.

Il tutto, scorrazzando impunemente nello spazio e nel tempo: fra testi shakespeariani non ancora scritti (nel 1574 il Bardo aveva 10 anni), fusi alla perfezione in un contesto condito di ogni ben di dio, dai versi di De André a Rocky, da Titanic ai cooking-show.

Stivalaccio Teatro, vincitore di molti premi e riconoscimenti, nasce nel 2007 come compagnia di teatro popolare, dall’incontro tra Michele Mori e Marco Zoppello. Nel 2013 si uniscono Sara Allevi e Anna De Franceschi. I quattro attori condividono una stessa formazione di teatro fisico-gestuale basata sulle tecniche della commedia dell’arte, la danza, il nuovo Mimo e il nuovo Clown, ma soprattutto hanno una comune visione di teatro:“… Crediamo nello stupore, nell’artigianato, negli oggetti che si trasformano e nella parola che diventa corpo. Un teatro popolare e popolato di persone, di idee, di luci e di storie da raccontare.”