Romano De Marco presenta “Se la notte ti cerca”

Ci sono ancora io dall’altra parte dello specchio? Questa è la domanda che Claudia si pone ogni volta che i suoi occhi incrociano la sua immagine riflessa. Perché sotto strati artefatti da chirurghi esperti, creme costose e trattamenti di ogni genere, si nasconde la donna che era e che è stata fino a quando la sua vita non è andata in pezzi.

E se la sta ponendo anche ora mentre corre sui tacchi vertiginosi verso la porta dietro alla quale pensa di trovare il suo ultimo amante. E dove invece trova la morte. Claudia Longo viene ritrovata priva di vita nella sua casa nel quartiere Parioli: pochi i segni di colluttazione sul corpo nel lussuoso appartamento in cui viveva sola dopo il divorzio.

Indagando sul suo passato Laura Damiani, commissaria di polizia in disgrazia dopo aver rifiutato una promozione per continuare a lavorare sul campo, scopre che la vittima frequentava da tempo un locale di musica dal vivo, il Single, ma soprattutto di incontri per donne sole. Un mondo chiuso e impenetrabile in cui Laura decide di infiltrarsi anche per cercare di spegnere la solitudine in cui da qualche tempo si sente immersa.