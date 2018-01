Torna il Rock’n’Roll a Savona, tornano le cene a base di musica fifties americana: primo appuntamento del 2018 con le “Rockabilly Dinner” nella nuova location dello Chapeau Famagosta.

★ The Tondelayo’s Flight ★

50’s Rock’n’Roll & Rockabilly Trio Playing Hit-Tunes From the 50’s & More by:

Carl Perkins, Roy Orbison, Johnny Cash, Elvis Presley, Billy Lee Riley, Brian Setzer and many many more!

Svestitevi di sequenze, pad, sintetizzatori, qui si torna alle origini: batteria, contrabbasso e chitarra. Si torna al sound che ha rivoluzionato più di qualsiasi altra cosa la storia contemporanea, si torna al Rock’n’Roll!

★ Mash Up Genova – Swing Different ★

Il Gruppo di Ballo Boogie e Rock’n’Roll genovese plurititolato infiammerà la pista con un dance show eccezionale! E vi mostrerà i primi passi per muovervi al meglio nella nostra Dancehall!

★ Tutti Frutti Bash – ’50s Party DJ SET ★

Rock’n’Roll, Doo-wop, Boogie, Rockabilly, Swing, una selezione dei migliori pezzi dagli anni ’50 agli anni ’10 di questo secolo, da Elvis a Brian Setzer e tutto quello che c’è stato in mezzo! Ritmi sostenuti per un DJ Set al fulmicotone!

★ Tutti Frutti Bash – ’50s Party Photo Shooting ★

Ci sono momenti che vale la pena ricordare e non sempre si ha a disposizione l’attrezzatura necessaria per immortalare le nostre serate con scatti di qualità. L’organizzazione fornirà al locale un fotografo che allestirà un piccolo set con il fondale del “Tutti Frutti Bash”, nel quale verranno eseguiti shooting fotografici totalmente gratuiti.

★ Apericena a base di cucina americana ★

A cura della nuova sfavillante cucina dello Chapeau.

Ingresso con tessera ARCI

10 euro apericena, prima consumazione e concerto