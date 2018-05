Il polo universitario savonese ospita l’incontro ideato e realizzato insieme alle sezioni FidapaBpw Italy Savona e Genova sotto l’egida del Distretto Nord Ovest. Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello dello scorso 11 gennaio presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi dal titolo “Ha un sesso il cervello?”.

“Roboetica 11.5… Obiettivo Agenda 2030” è il titolo dell’evento che si strutturerà su due tematiche: gli aspetti etico filosofici e bioetici, quindi quelli tecnologici e di innovazione. Spetterà alla professoressa Lourdes Velazquez, docente di Bioetica, al professore emerito dell’Università di Genova Evandro Agazzi e alla professoressa Luisella Battaglia, ordinaria di Filosofia morale e Bioetica dell’Università di Genova, confrontarsi nel corso del primo panel, coordinato dalla past president della sezione FidapaBpw Italy di Genova, Marinella Accinelli.

La seconda tavola rotonda è affidata all’avvocatessa savonese e past president della sezione Fidapa Bpw Italy di Savona, Raffaella Femia, che raccoglierà i contributi dell’onorevole Cristina Rossello, della dottoressa Mansoureh Mousavi, ricercatrice IIT Genova, di Maurizio Ferraris, senior manager GFT Group, e di Corrado Olivieri, responsabile RS Delta Informatica di Savona.

AsVis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ha concesso il proprio patrocinio l’incontro insieme ai Comuni di Genova e Savona, a Regione Liguria, Bpw Europe, Universitad Americana CIBUP, Gruppo di Neurobioetica e alla Consigliera Regionale di Parità.

“Questo incontro si inserisce in un progetto che stiamo portando avanti in realizzazione del tema internazionale Bpw 2017-2020 ‘Empowering women to realize Sustainable Development Goals’ ed è finalizzato a sviluppare i goal di Agenda 2030”, dichiarano gli organizzatori.