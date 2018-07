Roberto Centazzo presenta “Operazione sale e pepe”

Dopo “La prima operazione della Squadra speciale Minestrina in brodo” (TEA 2016) e “Operazione Portofino” (TEA 2017) arriva la terza avventura della serie creata da un’idea originale di Roberto Centazzo, scrittore di romanzi gialli per passione e formazione, laureato in Giurisprudenza, ispettore capo di polizia ed esperto di tecniche investigative.

Il realismo di questo romanzo sarà sicuramente apprezzato non solo da lettori di gialli appassionati, che riscontreranno nello stesso un intrigo ben tracciato, stimolante, ricco di suspense e colpi di scena, ma anche da lettori attratti da storie vere e romanzi a sfondo sociale. Protagonisti, vittime, “cattivi” non sono figure poco credibili, i cui tratti caratteriali vengono portati all’eccesso in negativo o positivo, ma persone reali che fanno parte del quotidiano che i lettori vivono ogni giorno.

I tre protagonisti, Ferruccio Pammattone detto Semolino, Eugenio Mignogne detto Kukident e Luc Santoro detto Maalox, sono ex poliziotti in pensione da qualche anno. Nonostante i loro irresistibili soprannomi, che delineano per ciascuno di loro una propria caratteristica, conservano un’eccellente energia fisica e intellettuale, tanto che il questore non esita a richiamarli ufficiosamente in causa per affiancare il giovane e inesperto vicedirigente della Squadra Mobile della Polizia di Genova di fronte ad una nuova ondata di microcriminalità.

Sullo sfondo di una Genova sempre più calda i tre ex colleghi e amici dovranno fare i conti con le solite difficoltà investigative e un avversario scaltro e cattivo. Tra le ondate di ricordi e le sorprese che le sere d’estate possono riservare i toni leggiadri e scanzonati della commedia lasceranno spazio a pennellate di pura poesia.