Roberto Centazzo presenta il nuovo giallo “Operazione sale e pepe”

Lo scrittore Roberto Centazzo presenta il nuovo romanzo giallo “Operazione sale e pepe. Squadra speciale Minestrina in brodo” (edizioni TEA). Introduce Marco “Mister Rock” Pivari.

Nuovo avvincente episodio della serie “Squadra speciale Minestrina in brodo”, accolta con crescente successo dai lettori. Un’ondata di reati a carico dei più deboli, gli anziani, vittime di furti e di truffe. È questa la notizia del giorno che campeggia sulle pagine di tutti i giornali. Polizia e Carabinieri, gli eterni rivali, fanno a gara per correre ai ripari, per dare qualche risultato all’opinione pubblica impaziente. Ma in Questura uomini e mezzi sono scarsi. E allora perché non chiedere aiuto a chi è andato da poco in pensione ma non ha perso il gusto per le indagini?

Ecco tornare in azione il fantastico trio formato da Kukident, Maalox e Semolino: la “Squadra speciale Minestrina in brodo” è di nuovo in campo. Ma questa volta, tra l’indagine su un misterioso ladro di scarpe, le ricerche di un fantomatico topo d’appartamento e la caccia ad una truffatrice senza scrupoli, il loro coinvolgimento sarà più personale e doloroso che mai.

Sullo sfondo di una Genova sempre più calda i tre ex colleghi e amici dovranno fare i conti con le solite difficoltà investigative e un avversario scaltro e cattivo. Tra le ondate di ricordi e le sorprese che le sere d’estate possono riservare i toni leggiadri e scanzonati della commedia lasceranno spazio a pennellate di pura poesia.