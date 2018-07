Ritmo e passione per “Cengio in Lirica” con la Carmen di Bizet

Fervono i preparativi per l’appuntamento estivo di “Cengio in Lirica”, che ha scelto quest’anno di proporre “Carmen” di Georges Bizet, opera tra le più amate nel repertorio lirico: al suo debutto a Parigi nel 1875, lo spettacolo sorprese per la trasgressiva e scioccante vicenda d’amore ambientata a Siviglia tra la sensuale e libertina Carmen e il brigadiere Don José.

Celeberrima in tutto il mondo è l’habanera, danza dal lento ritmo con cui Carmen esprime la propria visione dell’amore, che vive libero e senza regole. L’appuntamento è per venerdi 27 luglio, nelle aree ex Acna di Cengio, le stesse che la scorsa estate hanno accolto quasi 600 spettatori per Turandot di Puccini.

Anche quest’anno l’evento sarà un’importante occasione per avvicinare e coinvolgere i più giovani all’arte del teatro, della musica e del canto: molti studenti del Liceo Calasanzio di Carcare, protagonisti di un percorso formativo di Alternanza Scuola Lavoro, potranno infatti entrare nel mondo professionale del teatro lirico, affiancando lo staff di regia, i tecnici, gli scenografi, e partecipare sul palco come comparse attoriali.

Insieme a loro saranno i giovanissimi componenti del Coro di voci bianche diretto da Liana Saviozzi, insegnante di musica e canto dell’associazione DNA Musica Savona, un’eccellenza nella provincia savonese; e ancora, un grintoso corpo di ballo preparato al ritmo del flamenco dalla coreografa Gabriella Bracco dell’A.S.D. Atmosfera Danza di Cairo Montenotte.

Questa settima edizione di Cengio in Lirica è stata inserita dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel calendario internazionale degli eventi 2018, Anno Europeo del Patrimonio Culturale, un importante riconoscimento di valore per chi in questo progetto ha creduto fin dall’inizio. Cresciuta negli anni grazie alla determinazione e all’intraprendenza degli organizzatori (Mauro Pagano, regista e tenore, Franco Giacosa Direttore d’orchestra e Maestro concertatore, Daniela Olivieri già consigliere comunale di Cengio con delega alla Cultura e Gianni Cepollini del Laboratorio Teatrale Terzo Millennio), la serata di Lirica a Cengio sarà dunque, anche quest’anno, frutto di una sinergia tra talenti e risorse locali con professionalità internazionali.

Si conferma infatti il gemellaggio con Opera Classica Europa di Francoforte, che ha inserito la data cengese nel proprio calendario internazionale, mentre la parte corale della Carmen è affidata al coro lirico dell’Università del Northern Colorado, diretto dal Maestro William Wilson. L’internazionalità è ormai la nota distintiva e di pregio della rassegna lirica valbormidese, che diffonde il nome di Cengio in giro per il mondo, fregiando il nostro territorio di un marchio artistico di qualità di cui poter andare fieri: Cengio in Lirica. E pochi giorni dopo l’appuntamento cengese, la replica della Carmen sarà oltreoceano, ad Alberta in Canada.

Ma se non si vogliono fare troppi chilometri, conviene andare a Cengio, venerdì 27 luglio alle ore 21: info e prenotazioni ai n. 3472938100 e 3385887041. Prevendita biglietti presso: Edicola di Lò, Cengio Genepro; CarteDiem, Cengio Bormida; Libridea, Millesimo; Cartolibreria Botta, Carcare, Casa del Libro, Cairo Montenotte, Jocks Team, Savona (Primo settore 20 euro; secondo settore 15 euro).