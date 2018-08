Ritmi, suoni e canti dalle terre del Mediterraneo con il Quartetto Meridies

“Spotorno, note dal mare” prosegue con un appuntamento inserito nella rassegna “Musica nei Castelli di Liguria” – XXVIII edizione in piazza della Vittoria, affacciata sul bel lungomare della Riviera delle Palme.

Sul palco si esibirà il Quartetto Meridies formato dal raffinato chitarrista Corrado Cordova, dal violinista Michele Salituro, dal mandolinista Marco Marenco e dalla voce straordinaria del mezzo soprano Sonia Alejos Molina, monregalese di origine e da ormai molti anni affermata cantante lirica nella vicina Francia.

I musicisti accompagneranno lo spettatore in un viaggio appassionante, dolce e nostalgico, attraverso più luoghi del Sud, in un percorso agile e affascinante che dal folk va fino al classico, spaziando in un repertorio carico di suggestioni e contaminazioni che rivela un forte senso di appartenenza a diversi luoghi del Mediterraneo intimamente legati, sempre con l’eleganza di un’esecuzione originale che recupera percorsi melodico armonici tipici della tradizione.

Sonia Alejos Molina – voce

Corrado Cordova – chitarra

Michele Salituro – violino, chitarra, percussioni

Marco Marenco – bouzouky, mandolino e chitarra