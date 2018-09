“Restiamo Umani” – Una giornata con buona musica e buone parole

Si svolgerà sabato 22 settembre presso il Parco Giochi Peter Pan di via Dalmazia l’iniziativa “Restiamo Umani” promossa da I.SO.LA. Iniziativa Solidale Laica, dal Circolo ARCI “Messico & Nuvole” e Social Bar “Non Uno di Meno” con il patrocinio del Comune di Albenga.

L’obiettivo è quello, attraverso la musica, le letture e gli interventi di arginare e, possibilmente, sconfiggere l’imperante “cattivismo”, il degrado della nostra convivenza civile e delle nostre istituzioni, la difficoltà di affrontare i problemi in modo collettivo (perché questa, come diceva don Milani, è la politica, da soli è egoismo!) e con la capacità di affrontarli con la necessaria complessità e non con dei tweet o dei post.

Programma

ore 15.00 – 17.00 Presentazione del libro “Il viaggio di Vittorio” scritto da Egidia Beretta Arrigoni, madre di Vittorio Arrigoni, il giornalista e attivista per i diritti umani ucciso a Gaza nel 2011 e che concludeva sempre i suoi articoli e i suoi reportage con la frase, appunto, restiamo umani. Egidia sarà intervistata da Alfredo Sgarlato.

ore 17.00 – 18.00 Musica e letture

ore 18.00 – 19.00 Spettacolo teatrale. Monologo sullo stile dei cantastorie “La fiaba della cicogna” di e con Giovanni Balzaretti. Spettacolo adatto a bambini da 0 a 99 anni!

ore 19.00 – 20.00 Musica e letture

ore 20.00 – 21.00 Cena organizzata dal Social Bar “Non Uno Meno”. € 10

ore 21.00 – 21.30 Intervento del sindaco Giorgio Cangiano, di Egidia Beretta e di un rappresentante degli organizzatori

ore 21.30 – 23.30 Musica e letture

Si esibiranno i musicisti Adele Didi Marenco, Compagnia Abisso, Mauro Pinzone, Ginez e il Bulbo della Ventola. Letture a cura di Amelia Conte, Sergio Pennavaria, Simonetta Pozzi, Pino Ronco.