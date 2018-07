Resta in Ascolto Pausini Tribute ad Alassio

RestaInAscolto Laura Pusini Tribute Band per RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

11 LUGLIO – PIAZZA PARTIGIANI – SPETTACOLO GRATUITO

RestaInAscolto Laura Pausini Tribute Band

La prima tribute, la più famosa, la più seguita e amata dai fan di Laura Pausini, unica ad avere seguito e riempire i locali e le piazze di tutta italia da 10 anni con spettacoli sempre aggiornati e rinnovati. L’unica ad aver proposto la versione natalizia dello show allo zelig di Milano registrando il sold out.

La band è formata da musicisti,cantanti e performer tutti professionisti che vivono di musica e nella musica da sempre.

PERCHE’ Città di Alassio e Dallapartedellamusica hanno scelto i RIA ?

– GARANZIA DI QUALITA’ . TUTTI PROFESSIONISTI

– I RIA NON hanno come obbiettivo COPIARE l’artista “scimmiottando” parole o

gesti, la grandissima forza dei RIA sta proprio nella front, molto carismatica,

animale da palcoscenico, energica, vitale e dalla voce potente ma sofisticata

quando necessario, con una propria forte personalità ed identità artistica, che la

fanno affiancare in modo NATURALE all’artista romagnola.

La serata sarà diretta e presentata da Marco Dottore.

Uno spettacolo per tutti, gratuito, nella meravigliosa cornice di Piazza Partigiani!

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Il Comune di Alassio

Riviera Music Festival Alassio 2017 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa e Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.

RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

