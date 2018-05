Reportage fotografico “Nepal sconosciuto”

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Varazze l’Oratorio di Nostra Signora Assunta ospita la mostra “Nepal sconosciuto”, un’interessante reportage fotografico alla scoperta di villaggi tibetani di Oliviero Masseroli, il noto fotografo viaggiatore che già negli scorsi anni ha ivi esposto le sue opere, realizzate in luoghi lontani, che raccontano la vita di tutti i giorni e mostrano un quadro di singolare fascino con scorci di straordinaria e naturale bellezza.

La passione per la fotografia mi accompagna da molti anni e mi ha dato modo di sperimentare in molteplici direzioni. Voglio affidare a questo spazio il compito di vetrina per quello che è il genere che più di tutti amo: il ritratto e le storie di vita. Immagini che ho raccolto in tante situazioni, spesso in luoghi che io stesso faccio fatica a credere di aver raggiunto. Li ho incontrato il mondo che mi ha fatto capire il senso e il valore della vita

La curatrice Carla Daneluzzi rivolge un invito agli alunni e docenti delle scuole elementari e medie affinché non perdano l’occasione di visitare la mostra. “Sarà per me un piacere guidare le scolaresche alla scoperta di luoghi e situazioni di vita in altri Paesi del mondo – dichiara – Per loro è l’opportunità di poter ammirare monumenti, città, deserti, fiumi e montagne così come tante etnie e popoli di grande interesse antropologico”.

L’esposizione, allestita nella navata della storica chiesa, è visitabile tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 19.