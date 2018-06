Giovedì 21 giugno alle ore 10:30 Decathlon vi aspetta presso la scuola Riva Salsera di Albenga in via Firenze 4 per passare una mattinata diversa e divertente con l’obiettivo di farvi vivere un’esperienza migliore giorno dopo giorno.

Possono partecipare tutti, grandi e piccini. Iscrizioni gratuite in negozio o chiamando il numero 01821902807.