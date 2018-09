Reggae Party in Spiaggia + Live Band Show @ Nautilus

Ci ritroviamo in spiaggia a Pietra Ligure, Bagni Nautilus, per una reggae night in riva al mare. GROOVE YARD SOUND dalle 19:30 ai controlli in consolle mentre al microfono, dalle 22:30, si alterneranno RAPHAEL, LELI K-LIDAS (CUBA) e RINO SISMA.

Reggae live affidato ai NEXT STATION di Savona, freschi della bella prestazione sul palco del Balla coi Cinghiali 2018.

A dissetarvi ci penseranno i ragazzi dei Bagni Nautilus che vi ubriacheranno con la loro simpatia.