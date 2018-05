Reading musicale con il “poeta del web” Francesco Sole

Reading musicale con Francesco Sole e Massimo D’Alesio e presentazione del libro “#Ti amo. #poesie”(Mondadori). Introduce Renata Barberis.

#TiAmo è un libro di vita e soprattutto d’amore. Un percorso per amare senza paure né rimpianti. Perché dove non c’è amore è tempo perso. È il racconto di Luna, che concede ad un giovane scrittore incontrato nel mezzo di una triste notte, i segreti dell’amore e le sue #poesie. Un racconto per chi si sta innamorando, per chi ama da tempo, o per chi, per amore, sta soffrendo.

Ha una tecnica di lettura particolare: In che stagione di senti? Estate? Autunno? Inverno? Primavera? A seconda della risposta, inizia da lì e percorri il libro nel susseguirsi delle stagioni. Le stagioni dell’amore servono per guidare i nostri sentimenti e farci ascoltare maggiormente il nostro cuore, ricordandoci sempre che: Dove non c’è amore, è tempo perso.

Francesco Sole è scrittore, attore, presentatore tv e youtuber. Soprannominato il “poeta del web”, perlopiù sconosciuto agli over 20. Ha 25 anni, viene da Modena ed è una webstar. Basta leggere questi numeri: più di 2,2 milioni di follower su Facebook, 800mila su Instagram e 79mila su Twitter. Il suo ultimo libro di poesie, “Ti amo”, in tre settimane ha venduto 20mila copie. Quello precedente “Ti voglio bene” più di 100mila.