Reading e canto “Era quasi verso sera”

Sabato 28 aprile alle ore 21 e domenica 29 aprile alle ore 17:30 va in scena “Era quasi verso sera” (da 24 racconti tratti da 24 canzoni italiane) di Walter Marinello, reading e canto con la Libera Compagnia Teatro Sacco e la collaborazione delle scuole di canto Associazione ArtINcanto, Il Manipolo della Musica, Nati da un Sogno e con Alessandro Delfino al pianoforte, Marco Pizzorno alla chitarra. Regia di Antonio Carlucci. Ogni racconto inizia con i primi versi di una famosa canzone italiana, ne prende lo spunto ma poi prende un’altra direzione, dando alla canzone stessa un altro significato.

Così Walter Marinello scrive nell’introduzione del suo ultimo libro:

La musica libera la fantasia, scatena pensieri e collegamenti mentali a volte imprevedibili. Succede anche a me. A volte, ascoltando in cuffia, chiudo gli occhi e parto con l’immaginazione. Arrivano mari in tempesta, tramonti, paesaggi dall’alto, città, persone, quadri, cavalli. Posso evocare ogni singolo particolare di questo mondo e anche oltre, dipende dalla musica e dal mio stato d’animo. Se mi metto d’impegno e ascolto bene le parole le cose però cambiano. Basta aggiungere qualche frase per cambiare il senso della canzone, oppure per dare un senso, come dice qualcuno, a quelle canzoni che un senso non ce l’hanno. Questo è in sintesi il gioco dal quale sono nati questi racconti. Ho evocato mari, tramonti, paesaggi, città, persone, sono racconti tutti diversi, collegati fra loro solo dalla mia immaginazione. Ogni canzone è diventata una storia. Qualcuna è allegra, qualcuna seria, qualcuna cortissima, altre più lunghe. Non c’è una regola, lo ripeto, dipende dal mio stato d’animo.