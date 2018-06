Rassegna per l’infanzia “Navicelle 2018”

Edizione numero 22 per la rassegna per l’infanzia “Navicelle”, promossa dal Comune di Celle Ligure, che propone una variegata serie di attività culturali e ricreative. Nella settimana inaugurale sarà allestita nella Sala Consiliare in via Boagno una ludoteca che tutti i pomeriggi dalle ore 16:30 alle 19 offrirà ai piccoli la possibilità di ascoltare storie e giocare intorno alle suggestioni suscitate.

Ogni sera sul suggestivo palco in piazzetta Raffaele Arecco saranno proposte rappresentazioni teatrali selezionate dalle più interessanti proposte di compagnie nazionali. Molte saranno le occasioni di svago offerte per tutta la stagione estiva. Preme sottolineare il ricorrente denominatore delle tematiche ambientali per offrire spunti di riflessione ai bambini e alle loro famiglie su un tema così importante.

Lunedì 18 giugno – Inaugurazione

ore 16:30, Sala Consiliare, Il kit dell’esperto giocatore, a cura della Ludoteca Comunale “Mago Merlino”

ore 21:15, piazzetta Raffaele Arecco, musical “Cena a Casa Addams” dei Nati da un Sogno. La vita, la morte e tutte le varianti intermedie scorrono come al solito nell’estremamente normale Casa Addams. Ma la loro routine sta per essere stravolta dall’arrivo a cena del fidanzato di Mercoledì, Lucas, e della sua famiglia, i Beineke. I problemi sono assicurati, anche perché i Beineke arrivano da Dallas: una cittadina famosa solo per JR., Chuck Norris e il barbecue.

Martedì 19 giugno

ore 16:30, Sala Consiliare, “Facciamo che io ero”, a cura della Ludoteca Comunale “Mago Merlino”

ore 21:15, piazzetta Raffaele Arecco, “Capitani Coraggiosi” – Bam! Bam! Teatro – Dal romanzo di R. Kipling la storia di un ragazzino viziato, un giovane salvato dal mare da un capitano che lo conduce in un lungo viaggio alla ricerca di se stesso e alla scoperta del mondo.

Mercoledì 20 giugno

ore 16:30, Sala Consiliare, “Niente di niente”, a cura della Ludoteca Comunale “Mago Merlino”

ore 21:15, piazzetta Raffaele Arecco, “Il sogno di Tartaruga” (“Tartariga – Il Baule Volante”). Tartaruga fece un sogno: sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali. Ma tutti risero. “È solo un sogno”, dicevano. “No!” – replicò Tartaruga – Sono sicura che esiste davvero”. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene e aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine…

Giovedì 21 giugno

ore 16:30, Sala Consiliare, “Lucciole per lanterne”, a cura della Ludoteca Comunale “Mago Merlino”

ore 21:15, piazzetta Raffaele Arecco, “Panico al villaggio” – Film diretto da Stéphane Aubier e Vincent Patar. Due giocattoli di plastica, un cowboy e un indiano: sono dei mattacchioni. Non farà eccezione il giorno del compleanno del loro amico cavallo. Pellicola a cura di Cineindipendente Celle Ligure.

Venerdì 22 giugno

ore 16:30, Sala Consiliare, “Gli automata”, a cura della Ludoteca Comunale “Mago Merlino”

ore 18:30 e 21:15 per le vie del centro storico “Cucina Errante” con Claudio e Consuelo. Uno spettacolo itinerante di canto, storie, musica, giocoleria, clowneria. Fra il clown e la commedia d’arte due cuochi viaggiano con il loro strampalato veicolo, un ibrido fra una cucina e una nave su ruote e creano un percorso a tappe in cui nutrire la fantasia.

Sabato 23 giugno

ore 16:30, Pineta Bottini, “Caccia al tesoro”. Tra prove da superare, oggetti da recuperare e rompicapo da risolvere le squadre si contenderanno l’ambito tesoro, correndo tra gli alberi e godendo di uno splendido panorama. Prenotazioni presso Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 019990021

ore 21:15, piazzetta Raffaele Arecco, “C’era tre volte un regno”, a cura di Unione Musicale Torino. Con un carretto pieno di strumenti musicali la compagnia si muove sù e giù per l’Italia raccontando, in cambio di ospitalità, divertenti e coinvolgenti storie accompagnate dalla bellezza evocativa della musica popolare.

Domenica 24 giugno

ore 16:30, Sala Consiliare, Palazzo Comunale, “Stampare per gioco”. Un pettine, una rondella, una vecchia chiave… tutto racchiude in sé un’anima poetica. Ispirandosi al lavoro di Karel Martens i bambini fabbricheranno insieme un abecedario partendo dalle stampe di oggetti comuni. Prenotazioni presso Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica 019990021

ore 21:15, piazzetta Raffaele Arecco, “Sogno blu”, a cura di Eventi Teatro Ragazzi. Una “commedia degli equivoci” con divertenti momenti di partecipazione attiva. Una bambina, entusiasta ma pasticciona, scoprirà come rispettare il delicato equilibrio del mondo marino e dei suoi abitanti.