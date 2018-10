Rassegna “Musica in Comune” – Concerto Aperitivo di Loris Orlando

La stagione autunno 2018 dell’Opera Giocosa di Savona prende il via domenica 14 ottobre, alle ore 11, con l’inaugurazione della rassegna “Musica in Comune”. Organizzata in accordo con il Comune è una novità assoluta proposta ai cittadini per iniziare a tempo di musica la giornata di festa. Il primo concerto vede protagonista il pianista Loris Orlando, responsabile della direzione artistica del nuovo ciclo, che suonerà musiche di Beethoven, Schubert, Rossini e Liszt.

Nell’atrio del palazzo comunale è stato collocato il pianoforte storico del Chiabrera, ritrovato nel ridotto del teatro dove da decenni giaceva praticamente inutilizzato e appena restaurato da Antonio Rappoccio, accordatore di fiducia di grandi star del pianoforte come Krystian Zimerman. I biglietti per il concerto (5 €) sono in vendita presso lo stesso atrio dalle 10:15 del mattino.

La stagione dell’Opera Giocosa, diretta da Giovanni Di Stefano, è realizzata con il contributo del MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e della Regione Liguria – Assessorato alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e culturali, il sostegno di Fondazione De Mari, Unione Industriali di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, la sponsorizzazione di Coop Liguria, Costa Crociere, Banco di Sardegna.

Il ciclo “Musica in Comune”, fortemente voluto dal sindaco Ilaria Caprioglio, è stata sostenuta da Lions Club Savona Priamar e Associazione Alpha. L’iniziativa si avvale della fondamentale collaborazione di alcuni esercizi selezionati, Panificio Allemanni, Condotta Slowfood, Degustibus, Retrobottega, Suavis, Chinotto nella Rete e Vio Enoteca, che offriranno i loro prodotti al pubblico.

Programma

L.V. BEETHOVEN

Sonata quasi una fantasia op. 27 n° 2 “al chiaro di luna”

Adagio sostenuto

Allegretto e trio

Presto agitato

F. SCHUBERT

Wanderer-fantasie op. 15

Allegro con fuoco ma non troppo

Adagio

Presto

Allegro

G. ROSSINI – Da Péchés de veillesse | Petit Caprice

F. LISZT – Parafrasi da concerto sul Rigoletto di Verdi S.434