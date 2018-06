Rassegna letteraria “Varazze d’Autore”

Prende il via la rassegna “Varazze d’Autore” con molti nomi importanti del giornalismo e della narrativa italiana, frutto della cooperazione tra la Città di Varazze, gli Assessorati a Cultura e Turismo e il Mondadori Bookstore.

Mario Giordano, Antonio Caprarica, Andrea Vitali, questi alcuni dei nomi che ci terranno compagnia per tutta l’estate durante la rassegna, giunta alla sua seconda edizione. Dialoghi con l’autore in cui sarà possibile, oltre che ascoltare le presentazioni dei libri in calendario, anche porre domande e interloquire con loro.

“La rassegna è uno degli eventi in cui la nostra amministrazione più crede – spiega il sindaco Alessandro Bozzano – Ci auguriamo che nei prossimi anni possa diventare appuntamento fisso non solo perché porta a Varazze nomi importanti e conosciuti a livello nazionale, giornalisti, inviati, e scrittori di indiscussa fama, ma anche perché mette al primo posto l’amore per la lettura e permette il confronto diretto con gli autori dei libri. Per questo motivo ringrazio il Mondadori Bookstore, che con il suo operato contribuisce a diffondere cultura e conoscenza”.

Calendario

ANTONIO DIKELE DISTEFANO

“Non ho mai avuto la mia età”, Mondadori

sabato 7 luglio ore 21:15

Dialoga con l’autore Giovanna Oliveri, docente di scuola secondaria superiore

ANTONIO CAPRARICA, giornalista e scrittore

“Royal baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono”, Sperling & Kupfer

mercoledì 11 luglio ore 21:15

Dialoga con l’autore Silvia Bottaro, presidente dell’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” Savona

MARIO GIORDANO, giornalista e scrittore

“Avvoltoi. L’Italia muore loro si arricchiscono”, Mondadori

sabato 21 luglio ore 21:15

Dialoga con l’autore Silvia Bottaro, presidente dell’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” Savona

GIADA SUNDAS

“Mamme coraggiose per figli ribelli”, Garzanti

venerdì 27 luglio ore 21:15

Dialoga con l’autrice Giovanna Oliveri

ANDREA VITALI

“Nome d’arte Doris Brilli. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò”, Garzanti

mercoledì 8 agosto ore 21:15

Dialoga con l’autore Stefano Pastorino

ALESSANDRO BARBAGLIA “L’atlante dell’invisibile”, Mondadori

giovedì 16 agosto ore 21:15

Dialoga con l’autore Stefano Pastorino

MATTEO BUSSOLA

“La vita fino a te”, Einaudi

lunedì 20 agosto ore 21:15

Dialoga con l’autore Stefano Pastorino

ENNIO TOMASELLI, già magistrato

“Messa alla prova”, Manni

sabato 25 agosto ore 21:15

Dialoga con l’autore la giornalista e scrittrice Graziella Riviera