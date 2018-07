Rassegna “Jazz nel Borgo”

Come ogni anno l’Associazione Culturale NUOVI AMICI DEL JAZZ in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, propone una rassegna di Musica Jazz. Quest’anno la rassegna è iniziata domenica 13 maggio presso l’Auditorium di Santa Caterina e ha visto protagonista la VER 1 Big Band, formazione di 18 musicisti che hanno proposto un tributo a Frank Sinatra, in occasione del ventennale della sua dipartita. La rassegna prosegue sabato 28 e domenica 29 luglio, nel Chiostro di Santa Caterina, con due bellissimi concerti.

Sabato 28 alle ore 21,00 sarà di scena il Marco Caputo Jazz Trio, capitanato dal giovane batterista Marco Caputo, ed accompagnato da uno dei più famosi chitarristi italiani,il bravissimo Luciano Zadro, dal contrabassista Valerio Della Fonte e ospite d’onore Alfredo Ferrario al Clarinetto. Un concerto che vi farà assoaporare i più grandi successi americani, grazie alla grande maestria dei musicisti che ascolterete questa sera.

L’ultimo concerto stagionale della rassegna Domenica 29 luglio alle ore 21,00 e’ un omaggio al cantautore Piemontese, Alfiere della mitica “scuola genovese”, Luigi Tenco.

A proporre questo tributo sarà il SIMONE LOCARNI QUARTET “Playin’ Tenco”. Simone Locarni e’ un giovanissimo e talentuoso Pianista, che nonostante i suoi 18 anni, ha gia partecipato a numerosi fastival jazz, tra cui Novara Jazz, La Spezia Jazz festival, Spotorno Jazz, Stresa Jazz. Per questo progetto, di cui lui stesso ne ha curato gli arrangiamenti, ha chiamato a se tre musicisti gia affermati nel panorama nazionale e sono Mario Biasio al Clarinetto, Stefano Solani al Contrabbasso e Nicola Stranieri alla Batteria, che hanno accolto con vero piacere ed entusiasmo la proposta.

Nel dicembre del 2017, il quartetto ha registrato per la realizzazione del CD SIMONE LOCARNI QUARTET “Playin’ Tenco” distribuito in tutto il mondo da Egea. La proposta musicale trova la sua speciale caratteristica, unica, nell’interpretazione strumentale del repertorio del cantautore Piemontese.

Ingresso: euro 12 intero, euro 10 per gli over 65