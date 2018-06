Rassegna Cinematografica 2018 all’Arena “Don Bosco”

Che estate sarebbe senza il cinema all’aperto? Ritorna la rassegna cinematografica dell’Arena Estiva “Don Bosco” (via san Giovanni Bosco 12). Realizzata dall’associazione CGS Adelasia la rassegna comprende la proiezione di 13 film di successo della passata stagione.

In questo l’associazione ha pensato ai giovani e alle famiglie proponendo film d’animazione come “Paddington 2” di Paul King, “Ferdinand” di Carlos Saldanha e “Coco” di Lee Unkrich. Nella selezione non potevano certamente mancare grandi titoli internazionali come “L’ora più buia” di Joe Wright (film d’apertura il 3 e 4 luglio), il vincitore di quattro Oscar “La Forma Dell’Acqua” di Guillermo Del Toro e il bellissimo “The Post” di Steven Spielberg.

Non potevano mancare inoltre i grandi blockbuster quali “The Place” di Paolo Genovese, “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh, “The Greatest Showman” di Michael Gracey, il più recente “Jurassic World – Il regno perduto” di J. A. Bayona e “Wonder” di Stephen Chobsky.

Proiezioni ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato