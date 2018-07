Rassegna “Cinema in Fortezza”

“Cinema in Fortezza”, rassegna cinematografica curata da Nuovofilmstudio e alla sua settima edizione, presenta al pubblico savonese le più importanti uscite cinematografiche della stagione: 23 film in 4 contenitori tematici offerti nel suggestivo contesto della Fortezza del Priamar; una straordinaria occasione per passare insieme splendide serate in compagnia del cinema di qualità. “I sette samurai”, “Il settimo sigillo”, “I magnifici sette”, attestano che il numero sette nel mondo del Cinema è sinonimo di grande successo.

Apre la rassegna il contenitore “La la land”, i titoli hollywoodiani più interessanti realizzati quest’anno dalla mecca del cinema statunitense. Si prosegue con “I Nastri d’Argento 2018”, che presenta il cinema di casa nostra con una selezione delle pellicole italiane in concorso a uno dei premi nazionali più prestigiosi. Il terzo contenitore “Ecologia (im)possibile” racconta il rapporto tra uomo e ambiente da punti di vista originali e affascinanti. Il quarto, “EuropaCinema”, è dedicato alle produzioni europee della stagione, tra commedia popolare e cinema d’autore.

Calendario delle proiezioni

mer 25 lug – “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro

ven 27 lug – “The Post” di Steven Spielberg

dom 29 lug – “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino

mar 31 lug – “Downsizing” di Alexander Payne

gio 02 ago – “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh

ven 03 ago – “Loro 1” di Paolo Sorrentino

dom 05 ago – “Loro 2” di Paolo Sorrentino

mar 07 ago – “Loving Vincent” di Dorota Kobiela, Hugh Welchman

gio 09 ago – “L’ora più buia” di Joe Wright

ven 10 ago – “Coco” di Lee Unkrich, Adrian Molina

dom 12 ago – “Dogman” di Matteo Garrone

mar 14 ago – “Earth – un giorno straordinario” di R.Dale, P.Webber, L.Fan

gio 16 ago – “Il filo nascosto” di Paul Thomas Anderson

ven 17 ago – “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani

dom 19 ago – “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher

mar 21 ago – “The Square” di Ruben Östlund

gio 23 ago – “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh

ven 24 ago – “Smetto quando voglio – Ad honorem” di Sydney Sibilia

dom 26 ago – “Ella & John – The Leisure Seeker” di Paolo Virzì

mar 28 ago – “Il sale della terra” di Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

gio 30 ago – “Tonya ” di Craig Gillespie

ven 31 ago – “C’est la vie!” di E.Toledano e O.Nakache

dom 02 set – “Hotel Gagarin” di Simone Spada

Così la sindaca Ilaria Caprioglio: “Sono lieta di salutare questa settima edizione della rassegna “Cinema in Fortezza”, appuntamento molto amato dell’estate savonese. Ci auguriamo che anche quest’anno, il ricco e poliedrico calendario di proiezioni, possa accontentare un grande numero di spettatori. Il mio ringraziamento va come sempre al pubblico dei tanti appassionati, agli sponsor, a Costa Crociere e a tutti coloro che dietro le quinte lavorano instancabili per il successo di questa importante iniziativa che concorre insieme ad altre anche alla valorizzazione turistica della Città di Savona”.

L’apertura dell’arena e delle biglietterie avverrà alle 20.30.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 circa. Ingresso aperto a tutti 5 €.

In caso di pioggia si invitano gli spettatori a conservare il biglietto per l’eventuale recupero della proiezione.