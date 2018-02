“I racconti del babbuino” di Marcello Barlocco in scena a Savona

Sabato 27 Gennaio, alle ore 21, al Teatro Sacco di Savona, andrà in scena con “I racconti del babbuino” di Marcello Barlocco con Gaia De Marzo, Luca D’Angelo, Giovanni Bortolotti.

L’oggetto dello spettacolo è un viaggio dentro le ossessioni di una mente in cui la vita, attraverso l’alcool e le droghe, perde di vista il razionale per entrare in un percorso di dolore dove la personalità, insofferente e ribelle, si rifugia in un mondo immaginario e fatalmente dominato da visioni che lo porteranno a perdersi.

Nell’introduzione dove viene raccontata la vita isolata, burrascosa e anticonformista (dell’autore), di seguito 3 brani teatrali: Il Pappagallo, La Gatta e Le Nemiche nei quali le suddette ossessioni prendono corpo attraverso una recitazione intensa e drammatica.

Spettacolo di forte impatto emotivo.

Ingresso riservato ai soci

Seguirà un rinfresco

Regia: Aldo Meineri

Compagnia Teatrale Uno Sguardo dal Palcoscenico