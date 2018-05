Quinta edizione del raduno “In 500 per la CRI” promosso dal coordinamento Riviera delle Palme della Fiat 500 Club Italia e dal comitato locale della Croce Rossa Italiana con il patrocinio dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo.

Il ritrovo per le iscrizioni è alle ore 8 in corso Roma, dove gli appassionati potranno ammirare gli splendidi “cinquini” fino alle ore 11. Dopo una visita al Museo del Mare e un aperitivo presso i Bagni Sole Mare le 500 sfileranno in carovana per le vie della città. Al termine del giro panoramico i cinquecentisti si sposteranno a Bardino Nuovo per il pranzo.

Non ci sarà solo l’opportunità per ammirare da vicino gli splendidi esemplari di uno dei simboli più importanti del “Made in Italy” ma sarà anche un’occasione di solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Croce Rossa di Loano per l’acquisto di nuove attrezzature.

“Il comitato locale della Croce Rossa Italiana svolge un servizio importantissimo a beneficio dell’intera comunità di Loano e dei comuni vicini – ricorda il sindaco Luigi Pignocca – Il raduno non rappresenta soltanto una splendida occasione per ammirare da vicino questi piccoli capolavori del design e della motoristica ma anche per aiutare chi ci aiuta nel momento di maggiore bisogno. Invitiamo tutti a sostenere con forza l’associazione e i volontari in questa e in ogni altra occasione”.

“Con grande piacere accogliamo nuovamente il raduno degli amici cinquecentisti del Club di Garlenda – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Remo Zaccaria – La Fiat 500 è una delle icone italiane più conosciute e apprezzate al mondo e anche quest’anno la nostra città ospiterà alcuni degli esemplari più belli e particolari. La nuova location sul lungomare donerà ancora più fascino ai ‘cinquini’ che verranno a trovarci”.

Il raduno si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dell’8 maggio, un momento di festa dedicato ai 17 milioni di volontari in tutto il mondo (150mila in Italia) presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’associazione. L’obiettivo delle celebrazioni è avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono le attività svolte dai volontari per la popolazione. Durante la giornata si svolgono simulazioni di primo soccorso, vengono spiegate le campagne attive a livello nazionale e internazionale e si organizzano eventi tematici sul territorio italiano.

Prenotazioni obbligatorie entro venerdì 4 maggio

Costo iscrizione: intero 13 €, soci Fiat 500 Club Italia 10 €