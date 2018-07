“Questione di Tempo” – Terza serata di Pellicole 2018

Terzo appuntamento con Pellicole 2018 la manifestazione promossa dal Comune di Celle Ligure e organizzata dall’associazione Progetto Cine Indipendente. Dopo il commovente “Rosso come il cielo” di Cristiano Bortone che ha riscosso un notevole consenso anche in termini di commenti entusiastici sui social network, adesso è il momento di ritornare alla commedia, leggera ma intelligente, di “”Questione di Tempo” di Richard Curtis dove Tim, un ragazzo di 21 anni timido ed impacciato, la notte seguente all’ultimo insoddisfacente capodanno apprende da suo padre il segreto della sua famiglia: tutti gli individui di sesso maschile hanno la capacità di viaggiare nel tempo.

Se si chiudono in un luogo dove nessuno può vederli possono fare dei balzi nel loro passato e cambiare il corso degli avvenimenti della loro vita. Tim vuole approfittare di questo potere per trovare una fidanzata e alla fine conosce Mary… ma le cose non sono facili come sembra e viaggiare nel tempo non sempre aiuta ad aggiustare le cose.

A chi si chiede come sia possibile coniugare la commedia romantica con il tema fantascientifico dei viaggi nel tempo il regista Richard Curtis, noto al grande pubblico per la sceneggiature dei più famosi “4 matrimoni e un funerale” e “Notting Hill” e per la regia di “Love Actually”, risponde con questa brillante commedia dei sentimenti, sorretta da dialoghi intelligenti, che portano lo spettatore all’interno di ragionamenti filosofici con la leggerezza del divertimento e dello humour inglese, da una fotografia che delizia gli occhi e da una colonna sonora che, come nella ricetta di uno strano alchimista, mescola Nick Cave, The Cure e Amy Winehouse con “Il mondo” di Jimmy Fontana.

“Questione di Tempo”, per la terza serata di Pellicole 2018, sarà nell’ormai tradizionale location della Galleria Crocetta sul lungomare di Celle Ligure, giovedì 26 luglio alle ore 21.30. L’ingresso è gratuito ma i posti a sedere sono limitati e sedersi è ancora …. una “Questione di Tempo”.