Queste piazze davanti al Mare, ecco Omar Pedrini

Giovedì 23 agosto a Laigueglia inizia la 12° ed. della rinomata rassegna “Queste piazze davanti al mare”.

Il programma del pomeriggio: alle 17.45 in Piazza Cavour, per gli incontri con la parola, potrete assistere alla presentazione del libro “L’Artiglio del Grifone” con autori Giacinto Buscaglia e Franca Pezzoni. Durante la presentazione interventi musicali a cura di Roberto Frazzetto. Inoltre si inaugurerà la mostra personale di Marta Delfino “Music Portraits” presso l’ex Sanità Marittima in piazza Cavour, con performance pittorica dell’artista. La mostra resterà visitabile durante le giornate della rassegna con il seguente orario: 17.45 / 21.0.

Sul palco della sera, in piazza Musso si esibiranno: La Stanza di Greta, collettivo torinese, Targa Tenco Opera Prima 2017 e Luca Fratto, in arte Lisbona, Premio Bindi 2018.

A seguire l’ospite d’onore della prima serata: Omar Pedrini, rocker italiano, ex leader, paroliere e cantante dei Timoria.

Giovedì 23 agosto “Queste Piazze Davanti al Mare”:

Ore 17.45 Piazza Cavour

Presentazione del libro “L’Artiglio del Grifone” autori G. Buscaglia / F. Pezzoni

Interventi musicali a cura di Roberto Frazzetto

Ore 21.15 Piazza Musso

La Stanza di Greta Targa Tenco Opera Prima 2017

Lisbona Vincitore Premio Bindi 2018

Ospite d’onore: Omar Pedrini

23, 24 e 25 AGOSTO “Music Portraits” Mostra Personale di Marta Delfino

Ex Sanità Marittima – Piazza Cavour orario 17.45 / 21.00

Inaugurazione giovedì 23 agosto ore 17.45