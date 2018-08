“Queste Piazze Davanti al Mare” con Morgan, Davide Van De Sfroos e Omar Pedrini

Il 23, 24 e 25 agosto Laigueglia sarà madrina della canzone di qualità con la 12esima edizione della rinomata rassegna “Queste Piazze Davanti al Mare”. “La particolarità della rassegna – spiegano il sindaco Roberto Sasso del Verme e il direttore artistico Massimo Schiavon – è quella di fare ‘rete’ tra i premi, festival e le altre rassegne esistenti sul territorio italiano. La manifestazione, con il patrocinio del ‘Premio Tenco’, ha visto nel corso degli anni la collaborazione con le più importanti rassegne di canzone d’autore del panorama nazionale italiano come tra gli altri il ‘Premio Bindi’, ‘L’Artista che non c’era’, il ‘Premio Bianca D’Aponte’ e il ‘Mei'”.

La rassegna, in continua crescita ed evoluzione, quest’anno vanta la partecipazione di tre grandi artisti del panorama nazionale. Sul palco saliranno Omar Pedrini, rocker italiano, ex leader, paroliere e cantante dei Timoria; Davide Van De Sfroos, folk rocker italiano, famoso cantautore del dialetto Lombardo e cantore “delle storie del Lago”; Morgan, artista poliedrico, cantautore, interprete e musicista, ex leader dei Bluvertigo.

La programmazione vede inoltre la partecipazione di giovani talenti della canzone d’autore italiana, sapientemente indicati dai tanti premi e rassegne sopra elencati e capitanati dall’importante vetrina de “Il Tenco Ascolta”, che sarà protagonista, come da tradizione, di una serata dedicata: venerdì 24 agosto.

Durante i giorni della rassegna si alterneranno tanti altri arstisti sul palco: La Stanza di Greta Targa Tenco Opera Prima 2017, Lisbona Vincitore Premio Bindi 2018, il cantuautore siciliano Ugo Mazzei e la chitarra che sorride, Armando Corsi.

Non mancheranno gli appuntamenti pomeridiani con la cultura e l’arte:

Presentazione del libro “L’Artiglio del Grifone” autori G. Buscaglia / F. Pezzoni, con interventi musicali a cura di Roberto Frazzetto

Showcase Artista del Varigotti Festival

Presentazione del libro “L’importante è esagerare. Storia di Enzo Jannacci” autore N. Mainardi

“Perchè non vadano mai via” storie minime di E. Grollero

Presentazione del libro “Evviva Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana tra storia e pregiudizio” autori P. Jachia / F. Paracchini con interventi musicali a cura di Patrizia Cirulli

Mostra Personale di Marta Delfino: 23, 24 e 25 agosto “Music Portraits” ex Sanità Marittima

Con una carrellata dei nomi che hanno animato la rassegna di Queste Piazze Davanti al Mare in tutte queste 11 edizioni passate, Laigueglia, vi da appuntamento il 23, 25 e 25 agosto, dove Laigueglia diventerà il borgo della canzone d’autore e della musica di qualità: Cristiano De Andrè, Marco Ongaro, Luca Barbarossa, Max Manfredi, Edoardo De Angelis, Massimo Schiavon, Claudia Pastorino, Enzo Jannacci, Zibba, Eugenio Finardi, Piji, Vittorio De Scalzi, Andrea Mirò, Filippo Graziani, Armando Corsi, Antonella Ruggiero, Teresa De Sio, Francesco Baccini, Paolo Jannacci, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Alberto Bertoli, Patrizia Cirulli, Fausto Mesolella, Iskra Menarini, Alberto Fortis, Marco Ferradini, Peppe Fonte, Fabrizio Casalino, Federico Sirianni, Gnu Quartet, Roberto Vecchioni, Irene Fornaciari, Irene Grandi, Carlo Fava e tanti altri.