Quelli del Mercoledì in scena con lo spettacolo “Pussycat”

Con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Albenga va in scena lo spettacolo teatrale “Pussycat” con la compagnia teatrale Quelli del Mercoledì (associazione culturale Governo Ombra), attiva da 15 anni e diretta da Silvana Ansaldo. Lo spettacolo si colloca in seno ad un progetto importante: promuovere il teatro come mezzo di collaborazione con enti benefici affinché l’arte non sia fine a se stessa ma abbia intenti socioculturali con testi sia leggeri sia impegnati e per la maggior parte autoprodotti.

Il testo di “Pussycat” è stato scritto da Emanuela Bosco, autrice anche di “A Bella de Turiggia”, rappresentato l’anno scorso con successo di pubblico. Gli attori protagonisti sono Fausto Icardo, Loredana Icardo, Alessandro Gimelli, Cinzia Ciocca, Laura Gabbarini, Monica Farina, Simona Chimenti. Le coreografie di Irene Ciravegna, i costumi di Punti d’Autore di Paola Vidotto, il make up di Letizia Barone.

Il ricavato sarà devoluto alla onlus Donare un Sorriso e all’importante progetto “We Family Scuola Genitori”, promosso dall’associazione Immagina Famiglie in collaborazione con l’assessora alle Politiche sociali Simona Vespo.

“In un mondo difficile e complesso come il nostro non dobbiamo arrenderci mai ma combattere e trovare soluzioni, avere coraggio e pensare che tutti siamo il mondo e non dobbiamo permettere che la vita dipenda da chi tira a sorte la nostra esistenza aumentando sempre di più il suo potere. ‘Pussycat’ ce lo dirà a modo suo – dichiara la regista – Ringraziamo gli esercenti di Albenga per il loro contributo, l’amministrazione comunale e Mario Mesiano. La lotta per il Teatro Ambra continua”.