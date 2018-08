“Quelle Del Senza Glutine” alla Sagra Du Burgu di Bastia d’Albenga

Albenga. Uno stand gastronomico totalmente dedicato ai celiaci ed agli intolleranti al glutine sarà presente quest’anno alla “Sagra Du Burgu” di Bastia d’Albenga dal 23 al 26 agosto, e verrà allestito da “Quelle Del Senza Glutine”, un gruppo di celiaci e familiari di celiaci che, ben comprendendo le problematiche alimentari di chi deve evitare il glutine soprattutto nelle situazioni conviviali, ha sentito forte l’esigenza di offrire un servizio socialmente utile e sostenuto da una preparazione approfondita in materia di senza glutine.

“Quelle del Senza Glutine” ha al suo attivo la partecipazione a diversi eventi eno-gastronomici sul territorio del ponente ligure, con somministrazione di piatti senza glutine in manifestazioni ed eventi dove di solito il celiaco può solo “stare a guardare” mentre i suoi amici e familiari consumano pasti glutinosi, A Bastia troverete il loro stand in Piazza del Carmine, proprio nel cuore del borgo.

Per la preparazione, manipolazione e stoccaggio delle materie prime e dei piatti proposti verrà seguito un severo protocollo- consultabile allo stand – per evitare qualsiasi rischio di contaminazione da glutine, come previsto dalla Asl di competenza e dalla normativa Haccp e in ottemperanza ai protocolli del ministero della salute.

Il menu senza glutine sarà sfizioso: dalle piadine alle lasagne alla focaccia al formaggio alla salsiccia con patatine fritte senza dimenticare i buonissimi dolci e la birra artigianale …chi ha detto che il celiaco non può mangiare e bere bene e in compagnia?