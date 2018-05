“Quattro passi con l’amico a quattro zampe” – Prima edizione

La Polisportiva “Stefano Agnese”, con il patrocinio del Comune di Giustenice, propone un’esperienza unica da vivere con il proprio amico a quattro zampe: una camminata non competitiva in compagnia del proprio cane lungo i sentieri panoramici di Giustenice.

“L’evento ha come finalità semplicemente quella di fare una passeggiata tutti insieme e far conoscere al maggior numero di persone le ottime potenzialità del nostro territorio in materia di outdoor – dichiara il sindaco Mauro Boetto – Il percorso offre nella sua interezza splendidi scorci di vista sul Monte Carmo, sulla Val Maremola e sul mare. Un ringraziamento va a tutto il direttivo della Polisportiva e ai volontari per il lavoro profuso in questa manifestazione”.

Il percorso di circa 4 km, interamente segnalato e con la presenza di più accompagnatori, non presenta difficoltà ed è adatto a chiunque. Una parte del ricavato della manifestazione verrà donato ai “pelosetti a quattro zampe” del canile di Finale Ligure.

Ritrovo ore 15 – Partenza ore 16

Possono prendere parte tutti i cani di qualsiasi razza e taglia: ogni animale può essere accompagnato anche da più persone così come ogni padrone può portare più di un cane

Sono obbligatori collare, guinzaglio, sacchetti per la raccolta di eventuali deiezioni, eventuale museruola (da tenere con sé)

Iscrizione (10 €) comprensiva di gadget in omaggio e aperitivo con merenda a fine percorso

Si consiglia un abbigliamento comodo / sportivo per camminare e adatto ai sentieri

Si richiede la prenotazione