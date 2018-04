Quattro giorni a Villa della Pergola

Quattro giorni di aperture ai Giardini di Villa della Pergola: visite guidate su prenotazione non solo nel fine settimana ma in via eccezionale anche lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio.

È al massimo splendore in questi giorni la fioritura del glicine, una collezione di 35 varietà profumatissima di colore lilla, rosa, bianco e blu. A completare questo quadro naturale la flora mediterranea ed esotica sempreverde – tratto distintivo del parco, formata da pini marittimi, carrubi, ulivi, mandorli, cipressi, cedri del Libano, eucaliptus – le buccinatorie, gli oleandri, i solanum, le bignonie, le plumbago, le rose antiche e i fiori di loto e le ninfee che crescono nei laghetti e nelle fontane.

Orari: 9:30 – 11:30 – 15 – 17

Biglietto d’ingresso (comprensivo di guida)

singolo: € 12 | soci FAI: € 10

bambini fino ai 6 anni (accompagnati da un adulto pagante): gratuito

ragazzi da 6 a 14 anni e scolaresche (per alunno): € 6